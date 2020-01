Coronavirus: la squadra del Wuhan a Malaga, annullata un’amichevole

Il coronavirus spaventa l'intero pianeta e i suoi effetti si vedono anche sul mondo dello sport. L'inizio del campionato cinese di calcio è stato rinviato, le gare di sci di coppa del mondo annullate, i gran premi di F1 e Formula E sono a rischio e la squadra di calcio di Wuhan, città focolaio dell'epidemia, non trova avversari per un'amichevole. I giocatori del Wuhan Zall sono infatti in ritiro a Malaga da inizio gennaio e avrebbero dovuto sfidare in amichevole i russi del Krasnodar, che però hanno annullato l'impegno.