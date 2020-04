Coronavirus, idea Midtjylland: partite al drive-in per i tifosi

IL CALCIO AL TEMPO DEL CONTAGIO

Il calcio in Drive in per quei tifosi che non potranno assistere alle partite allo stadio, dovranno rispettare la distanza, ma vorranno vedere le partite in tv conservando la voglia di stare insieme. È l'innovativa idea, qualora si riprendesse a giocare, che ha avuto la dirigenza della capolista del massimo campionato danese, l`Fc Midtjylland, società nata dalla fusione tra l`Ikast FS e l`Herning Fremad. Idea Midjjtilland: il calcio in modalità drive in

Il progetto consisterebbe nell`installazione di due maxischermi nel parcheggio del proprio stadio, consentendo ad almeno 10 mila spettatori di assistere ai match da circa 2 mila auto. Qualora l`idea funzionasse si potrebbe ampliare l`area per consentire un afflusso maggiore di tifosi. Il club danese ha anche previsto che l`audio del commento tv venga trasmesso alle onde radio dei veicoli attraverso una frequenza specifica.

Il direttore marketing dell`Fc Midtjylland, Prebben Rokkjer, è sicuro che questa iniziativa coinvolgerà i tifosi: "Nei prossimi mesi sfortunatamente dovremmo giocare la Superligaen senza spettatori, ma noi stiamo lavorando duramente per creare la migliore esperienza possibile per i nostri tifosi. Il Drive-In Football farà "molto per restituire la passione per il calcio alla regione e ai nostri numerossimi fan. Abbiamo un obiettivo dichiarato, creare la migliore accoglienza da stadio e il coranavirus non cambia questo, fornisce solo diverse condizioni. Stiamo dialogando a stretto contatto con la polizia, il comune di Herning e l'MCH per creare un quadro sicuro e di sicurezza per tutti".

Vedi anche Altri sport Il coronavirus ferma lo sport: la giornata LIVE