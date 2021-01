Coppa di Germania: Bayern eliminato ai rigori dal Kiel (Seconda Divisione)

GERMANIA

Clamoroso in Coppa di Germania: il Bayern Monaco esce di scena ai sedicesimi, perdendo ai rigori contro il Kiel, squadra che milita in 2. Bundesliga, la Serie B tedesca. La gara era terminata 2-2 ai tempi regolamentari: nel primo tempo Bartels aveva risposto al vantaggio di Gnabry, nella ripresa Wahl in pieno recupero aveva trovato il 2-2 dopo il nuovo vantaggio dei bavaresi con Sane. Nella lotteria dagli undici metri decisivo l'errore di Roca dopo che i primi dieci rigoristi avevano segnato tutti.

I campioni d'Europa partono con una formazione in cui non c'è Goretzka e Lewandowski parte dalla panchina (poi entrerà nel corso del match), ma al 14' sono già in vantaggio con Gnabry. Ma al 37' le 'cicogne', soprannome dei giocatori del Kiel, pareggiano con Bartels. Nella ripresa Bayern di nuovo avanti grazie a una punizione di Sanè e quando per i bavaresi sembra fatta l'Holstein segna al 95', quindi ben oltre lo scadere dei tempi regolamentari, con un guizzo di Wahl. Sotto la neve, la situazione non cambia nei supplementari, poi ai rigori Neuer, che di solito è uno specialista nel pararli, non ne prende neanche uno e tocca quindi a Bartels regalare un sogno alla squadra di casa. Bayern eliminato (in Coppa non succedeva da due anni) da un club di Bundesliga-2: incredibile, ma vero.