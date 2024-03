Coppa di Francia: il Psg approda in semifinale, Nizza ko ai quarti

FRANCIA

Mbappé, Fabian Ruiz e il giovane Beraldo a segno nel 3-1 di Luis Enrique contro la squadra di Farioli

© Getty Images Il Psg stacca il pass per la semifinale di Coppa di Francia, superando ed eliminando ai quarti di finale il Nizza con il punteggio di 3-1. Al Parco dei Principi la squadra di Luis Enrique indirizza subito la partita, con Mbappé che apre le danze al 14’ e con il raddoppio al 33’ dell’ex Napoli Fabian Ruiz. Gli uomini di Farioli accorciano con Laborde al 37’, ma poi crollano al 60’ con il gol del giovane brasiliano Beraldo.

La squadra di Luis Enrique parte molto bene, imponendo il proprio ritmo alla gara. I rossoneri non riescono a uscire dalla loro metà campo, e a pochi istanti dal quarto d’ora di gioco il Psg colpisce: assist di Fabian Ruiz per il solito Mbappé, che porta avanti i suoi al 14’. Gli ospiti non reagiscono, e dopo la mezzora i parigini pescano il raddoppio: Dembelé al 33’ apparecchia proprio per Fabian Ruiz, che dopo l’assist trova anche la rete del 2-0. Quattro minuti più tardi gli uomini di Farioli trovano le forze per accorciare le distanze, con il gol di Laborde che dimezza il divario: all’intervallo il punteggio è di 2-1. Bastano quindici minuti ai padroni di casa per mettere in archivio la pratica qualificazione nel secondo tempo: al 60’ i parigini calano il tris, con il colpo di testa sottomisura del giovane brasiliano classe 2003 Beraldo, sugli sviluppi di un corner. La rete del tris ha il sapore del colpo del ko per gli ospiti, con i ritmi della gara che nella mezzora finale calano drasticamente e l’incontro che tramonta tiepidamente sul 3-1. Vince il Psg e raggiunge la semifinale, ad attenderlo c'è il Rennes: eliminato il Nizza.