Dramma in casa Porto: è morto il ds Jorge Costa all'età di 53 anni

Grave lutto nel calcio portoghese. È morto all'età di 53 anni il direttore sportivo del Porto Jorge Costa per un arresto cardiaco. Ex allenatore e protagonista anche in nazionale nel corso della sua carriera, l'uomo si è spento all'ospedale Sao Joao di Porto, dove è morto nel primo pomeriggio. O Bicho, così lo chiamavano in patria, è stato colto da un malore intorno all'ora di pranzo a Olival, nel centro sportivo d'allenamento del club lusitano: immediatamente soccorso dall'equipe medica del club con l'utilizzo di un defibrillatore è stato ricoverato in terapia intensiva senza successo.