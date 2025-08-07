Parma, ex difensore Paletta entra in staff tecnico Cuesta

Il Parma Calcio annuncia che "a partire da oggi, Gabriel Paletta entra nello staff tecnico gialloblu. L'ex difensore, già in gialloblu dal 2010 al 2015 in cui ha collezionato 131 presenze, 6 gol e 3 assist, assume il ruolo di collaboratore tecnico della Prima Squadra Maschile, lavorando insieme all'allenatore Carlos Cuesta, al Vice Allenatore Rui Pedro Campos Sá Lemos, al collaboratore tecnico Javier Alvarez Acena e all'allenatore dei portieri Nicola Pavarini". Il Parma Calcio "augura il bentornato a Gabriel per questa nuova esperienza in gialloblu".