Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Parma, ex difensore Paletta entra in staff tecnico Cuesta

07 Ago 2025 - 16:28

Il Parma Calcio annuncia che "a partire da oggi, Gabriel Paletta entra nello staff tecnico gialloblu. L'ex difensore, già in gialloblu dal 2010 al 2015 in cui ha collezionato 131 presenze, 6 gol e 3 assist, assume il ruolo di collaboratore tecnico della Prima Squadra Maschile, lavorando insieme all'allenatore Carlos Cuesta, al Vice Allenatore Rui Pedro Campos Sá Lemos, al collaboratore tecnico Javier Alvarez Acena e all'allenatore dei portieri Nicola Pavarini". Il Parma Calcio "augura il bentornato a Gabriel per questa nuova esperienza in gialloblu".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:17
In caso di retrocessione

In caso di retrocessione

01:28
Un cholito per Baroni

Un cholito per Baroni

01:18
Zeman sta meglio

Zeman sta meglio

01:32
La rinascita di Locatelli

La rinascita di Locatelli

01:35
Napoli ancora ingolfato

Napoli ancora ingolfato

01:26
Loftus-3 la rivincita

Loftus-3 la rivincita

01:45
Napoli e le tre rivali

Napoli e le tre rivali

01:31
Superbomber Bonny

Superbomber Bonny

01:25
MCH ALLENAMENTO NAPOLI 6/8 POMERIGGIO MCH

Napoli, partitella in allenamento

01:03
MCH ALLENAMENTO JUVE IN GERMANIA A CASA ADIDAS MCH

La Juve di Tudor continua la preparazione in Germania"

05:30
MCH ALLENAMENTO FIORENTINA 6/8 CON SOHM MCH

La Fiorentina si allena in Inghilterra: c'è anche Sohm

00:58
MCH ALLENAMENTO NAPOLI 6/8 MCH EDL

Napoli, Conte non concede pause: allenamenti senza sosta

01:37
Daniele De Rossi stilista

Daniele De Rossi stilista

01:31
Arbitri, non solo fischi

Arbitri, non solo fischi

01:46
È febbre abbonamenti

È febbre abbonamenti

01:17
In caso di retrocessione

In caso di retrocessione

I più visti di Calcio

Lookman è sparito

Lookman è sparito

DICH MODRIC MILAN su Allegri DICH

Modric: "La finale di Champions? Non lo dirò ad Allegri..."

Pallone d'Oro 2025, la lista dei 30 candidati: c'è mezzo Psg. McTominay, Lautaro e Dumfries gli "italiani"

DICH PERCASSI

Percassi: "Promesso a Lookman la cessione, ma all'estero"

Regina Baresi su Instagram: "Devo operarmi al cuore"

Con Modric e Jashari

Con Modric e Jashari

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:43
Under 19 pareggia 1-1 in amichevole con Albania
18:05
Atalanta, domenica amichevole contro i croati dell'NK Opatija
17:19
Barcellona, mistero Fermìn Lopez sui social: "Traditori non vincono mai"
17:12
Morto in un raid a Gaza Suleiman Obeid, ex stella nazionale Palestina
16:28
Parma, ex difensore Paletta entra in staff tecnico Cuesta