Morte Jorge Costa, Mourinho in lacrime: "Parte della mia storia se n'é andata"

"È una parte della mia storia che se ne va - ha commentato in conferenza stampa José Mourinho -. Ci sono capitani e leader. E, a volte, non è solo una questione di fascia, ma di ciò che rappresenti. E Jorge era uno di quelli, uno di quelli che fa il lavoro sporco e lascia che l'allenatore faccia il suo. È la perfezione per un allenatore quando il suo capitano si comporta in questo modo. Sono molto dispiaciuto. Parte della mia storia se n'è andata. Se potesse parlarmi ora, mi direbbe ‘Vai avanti, fai la tua conferenza stampa. Domani gioca la partita e vincila. Mister, dimenticami'. Questo è quello che direbbe Jorge. Quindi è questo che cercherò di fare, fare il mio lavoro oggi, farlo domani e piangere dopo.