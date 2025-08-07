Logo SportMediaset
Calcio

Barcellona, mistero Fermìn Lopez sui social: "Traditori non vincono mai"

07 Ago 2025 - 17:19
Il centrocampista del Barcellona, Fermín López, ha pubblicato un duro messaggio su Instagram, senza specificare il destinatario, per poi cancellarlo pochi minuti dopo. Il giocatore ha pubblicato un'immagine di sé stesso mentre festeggia in ginocchio con la maglia del Barca e poco dopo un messaggio che ha suscitato non poche polemiche. Lo riporta il quotidiano 'Marca'. "Le persone cattive non vincono mai, né quelle che guardano dall'altra parte, né quelle che fanno del tradimento il loro stile di vita e della codardia la loro bandiera. È solo questione di tempo - indicava il messaggio - Perdono ogni giorno perché il trucco con cui si truccano ogni mattina, prima o poi, svanisce e finiscono per rivelarsi al mondo per quello che sono veramente". Pochi minuti dopo aver pubblicato queste parole, Fermín ha cancellato tutto ma i suoi follower avevano già fatto degli screenshot e sono iniziate le ipotesi sui social media sui possibili destinatari di questo messaggio.

Under 19 pareggia 1-1 in amichevole con Albania
Atalanta, domenica amichevole contro i croati dell'NK Opatija
Barcellona, mistero Fermìn Lopez sui social: "Traditori non vincono mai"
Morto in un raid a Gaza Suleiman Obeid, ex stella nazionale Palestina
Parma, ex difensore Paletta entra in staff tecnico Cuesta