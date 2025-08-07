Atalanta, domenica amichevole contro i croati dell'NK Opatija

Un nuovo test-match si aggiunge al calendario delle amichevoli dell'Atalanta in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione. All'indomani della gara di Colonia, i nerazzurri di mister Juric affronteranno l'NK Opatija, formazione croata che partecipa alla Prva Nogometna Liga, la seconda divisione del calcio croato. La partita è in programma domenica 10 agosto, al Centro Bortolotti (calcio d'inizio alle ore 10.30) e si disputerà a porte chiuse per motivi di carattere logistico/organizzativo. "A beneficio di tifosi e simpatizzanti dell'Atalanta, il canale YouTube di Atalanta BC trasmetterà l'amichevole in diretta streaming", fa sapere il club lombardo in una nota.