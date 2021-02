Coppa del Re: il Siviglia supera 2-0 il Barcellona

SPAGNA

Un gol per tempo consente al Siviglia di piegare in casa 2-0 il Barcellona e di avvicinarsi alla finale di Coppa del Re. Ospiti vicini al vantaggio per due volte nei primissimi minuti di gioco: prima Griezmann scodella in area per Messi, che calcia al volo da due passi ma trova il corpo di Bono, poi dopo un cross di Alba respinto, anche il tiro di Griezmann viene rimpallato dalla difesa andalusa. Dopo un diagonale destro di Koundé, che attraversa l’area di porta sfilando di poco a lato, il Siviglia passa in vantaggio al 23’ proprio con il francese, il quale penetra in area avversaria con una straordinaria azione personale, dribbla Griezmann e Umtiti, prima di incrociare alle spalle di Ter Stegen. Quest’ultimo, poco prima dell’intervallo, compie una prodezza con una mano sotto l’incrocio sul missile di Escudero, che era stato servito dal Papu Gomez. A inizio ripresa Umtiti salva tutto su En Nesyri lanciato in area tutto solo davanti a Ter Stegen; Messi, poi, scaglia un sinistro dal limite che Bono devia provvidenzialmente in angolo. Un altro mancino della Pulce da buona posizione termina sul fondo al 72’. Ecco però arrivare la beffa per i blaugrana a 5’ dalla fine: il grande ex della sfida. Rakitic, parte in posizione regolare, si presenta solo davanti a Ter Stegen, sull’assist di Torres, e lo fulmina con un destro imparabile sotto la traversa. La gara di andata viene quindi conquistata dalla formazione di Lopetegui, che ora dovrà difendere il doppio vantaggio al Camp Nou il prossimo 3 marzo.