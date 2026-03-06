Liga, il Real vince al 94' sul Celta Vigo
Vittoria al fotofinish per il Real Madrid, che dopo due sconfitte di fila in campionato si rialza battendo 2-1 in trasferta il Celta Vigo nell'anticipo della 27.a giornata della Liga. Decisivo il gol realizzato in pieno recupero, al 94', da Valverde dopo il botta e risposta nel primo tempo con le firme di Tchouameni e Iglesias. La squadra di Arbeloa sale così a 63 punti in classifica, riportandosi a -1 dalla capolista Barcellona, in campo domani in casa dell'Athletic Bilbao.