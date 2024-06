Copa America: doppietta Lautaro, Argentina a punteggio pieno

Argentina nel segno di Lautaro Martinez nella terza partita del girone A di Copa America: l'Albiceleste (priva di Messi, infortunato) batte 2-0 il Perù con una doppietta del capitano dell'Inter chiudendo il girone a punteggio pieno. Il Toro sblocca al 47' su assist di Di Maria per poi chiudere i conti nel finale grazie a un controllo a seguire che dribbla l'avversario e gli spalanca la porta. "Mi sento bene, mi sono preparato dopo la grande stagione con l'Inter. L'abbraccio con Messi? Mi ha aiutato molto a recuperare fiducia in nazionale, tutto nasce da quel rigore che mi ha lasciato tirare. Glielo dovevo è un gran leader" ha detto Lautaro - ora a quota 4 gol in tre match - a fine partita.