Colombia, il medico di Rincon: "Evoluzione sfavorevole, condizione estremamente critica"

Non arrivano buone notizie dalla Colombia sulle condizioni di salute di Freddy Rincon, rimasto gravemente ferito lunedì in un incidente d'auto a Cali, ricoverato in terapia intensiva dopo essere sottoposto a intervento chirurgico alla testa. "La prognosi è ancora riservata, continueremo con tutte le misure del caso - recita il bollettino medico odierno -. Deve essere chiaro che l'evoluzione non è favorevole, è estremamente critica".