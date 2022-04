Colombia, incidente d'auto per l'ex Napoli Rincon: è grave

IN COLOMBIA

Il 55enne operato alla testa dopo lo schianto a Cali contro un autobus: è in terapia intensiva

L'ex centrocampista della Colombia Freddy Rincon è rimasto gravemente ferito in un incidente d'auto a Cali. Rincon, 55 anni e un passato al Napoli, è stato sottoposto a intervento chirurgico alla testa ed è stato ricoverato in terapia intensiva. "Le sue condizioni sono molto gravi", ha dichiarato Laureano Quintero, direttore della clinica Imbanaco. L'auto di Rincon si è schiantata contro un autobus intorno alle 4:30 a Cali, nel sud-ovest della Colombia. Nello scontro sono rimaste ferite altre quattro persone.

Rincon, uno dei giocatori più iconici degli anni della Colombia di Valderrama e Asprilla, ha disputato con la nazionale i Mondiali del 1990, 1994 e 1998. Nel 1985 il debutto nell'America de Cali prima del trasferimento in Brasile al Palmeiras, nel 1994/95 l'esperienza in Serie A con la maglia del Napoli (una stagione con 28 presenze e 7 gol) gli era valsa il passaggio al Real Madrid. Una sola stagione in Liga prima del ritorno in Brasile al Palmeiras, seguito dalle esperienze con Corinthians, Santos e Cruzeiro.

Getty Images

A partire dal 2006 aveva intrapreso la carriera di allenatore, ultima esperienza come vice all'Atletico Mineiro nel 2010, per poi diventato commentatore sportivo.