Chelsea-United, furia Lampard contro il Var: "Ha distrutto l'anima dei tifosi"

Gli interventi dell'arbitro assistente al Var "hanno distrutto l'anima dei tifosi del Chelsea". Dopo la partita vinta per 2-0 dal Manchester United in casa dei londinesi, il tecnico Frank Lampard si è scagliato contro le interpretazioni fornite ieri sera da Chris Kavanagh, che non ha ritenuto Harry Maguire meritevole di un cartellino rosso, nonostante sembrasse aver scalciato Michy Batshuayi, ed ha cancellato due gol del Chelsea: uno per fallo in area e l'altro per fuorigioco. In segno di protesta centinaia di tifosi del Chelsea hanno lasciato Stamford Bridge quando mancavano più di 10 minuti alla fine.