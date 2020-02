Manchester United, Solskjaer sbotta: "Pogba è nostro, non di Raiola"

MANCHESTER UNITED

Mino Raiola è uscito allo scoperto qualche giorno fa dichiarando che "a Pogba non dispiacerebbe tornare alla Juventus". Una conferma verbale di ciò che era ormai noto a tutti: il centrocampista francese vuole lasciare il Manchester United e mira al ritorno in bianconero. Ovviamente il club inglese non ci sta ed alza la voce tramite il suo allenatore Ole Gunnar Solskjaer: "Pogba è un nostro giocatore, non di Raiola". Raiola, Ibra, Pogba e mercato: vi dico tutto

La puntualizzazione dell'agente ("Adesso è troppo presto per pensare a queste cose, c'è un campionato da finire e un Europeo da giocare") non è quindi bastata al norvegese: "Di sicuro non ho parlato con Raiola né mi sono seduto con Paul per dirgli cosa dire o meno al suo procuratore".

Poi Solskjaer ha parlato della situazione personale del giocatore: "Paul è un calciatore e vuole giocare, come tutti i giocatori è stufo di essere infortunato e di non poter aiutare la squadra. So cosa significa stare a lungo fuori, è un periodo diffiicle della carriera ma fa parte del gioco. Dovrà lavorare duramente per tornare al top, una sfida per lui".