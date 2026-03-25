Bufera social, Chapell Roan costretta a scusarsi con la figlia di Jorginho. Ma i fan non le credono

L’episodio sarebbe avvenuto al Palácio Tangará, dove la bambina, fan dell’artista, si sarebbe avvicinata al tavolo di Chappell senza disturbare. Secondo la versione di Jorginho e famiglia, la bimba sarebbe finita in lacrime dopo che una guardia del corpo della cantante si sarebbero avvicinata al tavolo della famiglia del brasiliano accusando la bambina di aver mancato di rispetto, di averla addirittura molestata. Questo solo perché la giovane fan, figlia di Catherine Harding e dell’attore Jude Law, si era permessa di salutare la cantante al suo passaggio chiedendole se fosse davvero lei.