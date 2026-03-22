LA POLEMICA

Jorginho, che caos in Brasile: figlia in lacrime e post di fuoco contro la cantante Chappell Roan

"Nessuno dovrebbe trattare così i suoi fan" ha tuonato l'attuale centrocampista del Flamengo 

22 Mar 2026 - 11:26
videovideo

Jorginho-Chappell Roan, scoppia il caso internazionale. Tutta colpa di un incontro casuale tra la cantante statunitense e l'ex calciatore della nazionale in un hotel di San Paolo, con i due che si sono incrociati alla presenza della moglie del centrocampista e della figliastra. A denunciare l'accaduto è stato il 34enne sui propri social con un lunghissimo post in cui si accusa la scorta dell'artista di aver trattato male la bambina di 11 anni.

Quest'ultima, racconta sempre Jorginho, sarebbe finita in lacrime dopo che le guardie del corpo si sarebbero avvicinate al tavolo del calciatore accusando la madre della bambina di aver mancato di rispetto alla Roan, di averla addirittura molestata. Questo solo perché la giovane fan si era permessa di salutare la cantante al suo passaggio chiedendole se fosse davvero lei. L'attacco dello staff dell'americana, che avrebbe addirittura minacciato di denunciare l'hotel, ha mandato su di giri Jorginho il quale "ritiene molto triste vedere questo tipo di trattamento da chi dovrebbe capire l’importanza dei fan. Nessuno merita di essere trattato così, specialmente un bambino”. Il caso, specialmente in Brasile, è montato sui social con lo stesso calciatore, al pari della moglie, che ha sottolineato da più parti, anche nei commenti, la violenza usata dall'entourage della cantante.

© instagram

© instagram

 

jorginho

Ultimi video

01:28
Italia, riecco Chiesa

Italia, riecco Chiesa

01:31
DICH VOLPATO POST JUVE 21/3 DICH

Sassuolo, Volpato: "Ottima reazione. Siamo un grande gruppo"

01:46
DICH GROSSO POST JUVE 21/3 DICH

Sassuolo, Grosso: "Partita incredibile oltre ogni aspettativa"

04:42
DICH SPALLETTI POST SASSUOLO 21/3 DICH

Juve, Spalletti: "Poco lucidi, poco qualitativi. Rigorista l'ho scelto io"

03:12
DICH KALULU POST SASSUOLO 21/3 DICH

Juve, Kalulu: "Fiducia nel gruppo, contento per Vlahovic e Milik"

02:24
DICH ALLEGRI POST MILAN-TORINO DICH

Allegri: "Champions non ancora blindata, ma è un passo importante"

00:57
MCH PARTENZA INTER TIFOSI MCH

Inter, la spinta dei tifosi alla partenza per Firenze

00:47
DICH CHIVU SU ALIBI DICH

Chivu non ritorna sulle polemiche post Atalanta: "Parlo di calcio, non cerco alibi"

01:10
DICH CHIVU PRE FIORENTINA DICH

Chivu: "Il calcio è pressione, ma pensiamo solo a noi"

01:32
Inter, insidia viola

Inter, insidia viola

01:39
Pulisic, ora o mai più

Pulisic, ora o mai più

01:47
Zapata contro il Milan

Zapata contro il Milan

02:19
Spalletti: "Qui sto bene"

Spalletti: "Qui sto bene"

01:17
Juve, c'è il Sassuolo

Juve, c'è il Sassuolo

01:27
Tra poco Parma-Cremonese

Tra poco Parma-Cremonese

01:28
Italia, riecco Chiesa

Italia, riecco Chiesa

I più visti di Calcio

Germania anni '90, Norvegia all-black, novità Argentina: tutte le maglie del Mondiale

DICH GASPERINI POST EUROPA LEAGUE 19/3 DICH

Gasperini: "Si è visto il meglio e il peggio, ci sono stati errori grossolani"

MCH MODRIC PALLONE D'ORO MUSEO MILAN 19/3 MCH

Il Pallone d'Oro di Modric a Casa Milan: "Questo gesto è per i tifosi"

DICH ALLEGRI POST MILAN-TORINO DICH

Allegri: "Champions non ancora blindata, ma è un passo importante"

Vlahovic verso il rinnovo

Vlahovic verso il rinnovo

DICH ALLEGRI SU FIGLIO E LATINO DICH

Allegri sul figlio: "Se gioca bene? L'importante è il voto in latino"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:16
Tudor nega la gaffe con il suo assistente e ci scherza su: "Ora lo chiamo Arne"
10:47
Milan, Fofana e l'esultanza "mix tra Leao e Pulisic"
09:37
Berardi si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Si parla di 'Scansuolo', ma poi..."
09:17
Oggi l'Italia a Coverciano. Giovedì contro Irlanda del Nord
08:22
Milik rientra dopo due anni e sorpassa David e Openda. Spalletti: "L'attaccante che chiedevo"