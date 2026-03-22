Jorginho, che caos in Brasile: figlia in lacrime e post di fuoco contro la cantante Chappell Roan
"Nessuno dovrebbe trattare così i suoi fan" ha tuonato l'attuale centrocampista del Flamengo
Jorginho-Chappell Roan, scoppia il caso internazionale. Tutta colpa di un incontro casuale tra la cantante statunitense e l'ex calciatore della nazionale in un hotel di San Paolo, con i due che si sono incrociati alla presenza della moglie del centrocampista e della figliastra. A denunciare l'accaduto è stato il 34enne sui propri social con un lunghissimo post in cui si accusa la scorta dell'artista di aver trattato male la bambina di 11 anni.
Quest'ultima, racconta sempre Jorginho, sarebbe finita in lacrime dopo che le guardie del corpo si sarebbero avvicinate al tavolo del calciatore accusando la madre della bambina di aver mancato di rispetto alla Roan, di averla addirittura molestata. Questo solo perché la giovane fan si era permessa di salutare la cantante al suo passaggio chiedendole se fosse davvero lei. L'attacco dello staff dell'americana, che avrebbe addirittura minacciato di denunciare l'hotel, ha mandato su di giri Jorginho il quale "ritiene molto triste vedere questo tipo di trattamento da chi dovrebbe capire l’importanza dei fan. Nessuno merita di essere trattato così, specialmente un bambino”. Il caso, specialmente in Brasile, è montato sui social con lo stesso calciatore, al pari della moglie, che ha sottolineato da più parti, anche nei commenti, la violenza usata dall'entourage della cantante.