Caso Negreira, l'ex arbitro: "Ingaggiato dal Barcellona per ottenere benefici"

SPAGNA

Gonzalez Gonzalez davanti alla Guardia Civil: "Ha fatto intendere al club di avere un certo potere sugli arbitri"

© Getty Images Nuovi sviluppi sul caso Negreira, l'ex vicepresidente del comitato tecnico arbitrale spagnolo che tra il 2001 e il 2018 ha ricevuto pagamenti da parte del Barcellona tramite due società da lui controllate. In questi giorni stanno emergendo le testimonianze di alcuni arbitri ed ex arbitri davanti alla Guardia Civil, che indaga sulla vicenda, e tra queste, riporta El Mundo, c'è quella di José Luis González González, che ha arbitrato in Spagna fino al 2020. Secondo l'ex fischietto, Negreira sarebbe stato pagato dai blaugrana "per ottenere un qualche tipo di vantaggio sportivo. Avrebbe fatto intendere loro di avere un certo potere sugli arbitri".

C'è di più, perché nella sua testimonianza González González definisce "inutili" i report arbitrali che il figlio di Negreira avrebbe preparato per il Barcellona e con i quali il club ha finora cercato di giustificare i pagamenti avvenuti nel corso degli anni, per un totale di oltre 7 milioni di euro. "Era una semplice procedura per giustificare la cosa. La mia opinione è che Enríquez Negreira avesse un accordo con dirigenti o membri del Barcellona per beneficiare personalmente di questi pagamenti", le parole riportate da El Mundo.

Da un'altra testimonianza, quella dell'arbitro Fernando Román, emerge il potere di Negreira e di suo figlio: Román sottolinea infatti che Negreira incuteva "rispetto" perché "era la persona più vicina al presidente del comitato tecnico arbitrale Sánchez Arminio" e spiega che all'interno del collettivo arbitrale "si diceva che se ingaggiavi suo figlio (che si occupava di coaching per gli arbitri, ndr) potevi essere favorito nelle promozioni, perché il padre teneva conto dei suoi commenti".

