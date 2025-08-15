Logo SportMediaset
LIVERPOOL

"You'll never walk alone" in un Anfield da brividi nel ricordo di Diogo Jota e del fratello André FOTO

Anfield da brividi più di sempre prima dell'esordio in Premier League dei campioni in carica del Liverpool contro il Bournemouth: tutto lo stadio a cantare 'You'll never walk alone" con il ricordo nel cuore di Diogo Jota, morto nella notte tra il 2 e il 3 luglio in un incidente d'auto insieme al fratello André Silva mentre si trovava in vacanza in Spagna. Poi il toccante minuto di silenzio per omaggiare l'attaccante, di cui i Reds hanno deciso di ritirare la maglia numero 20. E due enormi striscioni sugli spalti.

15 Ago 2025 - 21:34
