Pisa, lesione al bicipite per Lusuardi

Lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro per Mateus Lusuardi, infortunatosi nei primi minuti della gara amichevole Pistoiese-Pisa del 14 agosto. Questo l'esito dell'esame diagnostico cui si è sottoposto il difensore brasiliano del Pisa. Lo rende noto il club nerazzurro. Il centrocampista turco Isak Vural sta svolgendo la riatletizzazione sul campo, con corse e lavori individuali, dopo lo stato infiammatorio al tendine rotuleo destro che lo ha rallentato nella prima fase della preparazione estiva mentre il difensore portoghese Tomas Esteves prosegue, con riscontri positivi, il programma personalizzato di recupero sul campo dopo l'infortunio accusato nella passata stagione: già programmato l'ultimo step di controllo.