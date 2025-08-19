Logo SportMediaset
Pisa, lesione al bicipite per Lusuardi

19 Ago 2025 - 14:02

Lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro per Mateus Lusuardi, infortunatosi nei primi minuti della gara amichevole Pistoiese-Pisa del 14 agosto. Questo l'esito dell'esame diagnostico cui si è sottoposto il difensore brasiliano del Pisa. Lo rende noto il club nerazzurro. Il centrocampista turco Isak Vural sta svolgendo la riatletizzazione sul campo, con corse e lavori individuali, dopo lo stato infiammatorio al tendine rotuleo destro che lo ha rallentato nella prima fase della preparazione estiva mentre il difensore portoghese Tomas Esteves prosegue, con riscontri positivi, il programma personalizzato di recupero sul campo dopo l'infortunio accusato nella passata stagione: già programmato l'ultimo step di controllo.

03:32
Runjaic: "Non siamo al 100%, aspetto due o tre giocatori dal mercato"

01:29
Boranga para ancora

01:13
Semper para sempre

01:25
Milan, effetto Modric

01:29
Chivu ha le idee chiare

01:37
Il Napoli dei Fab Four

01:32
Lukaku, un lungo stop

00:45
Torino-Modena 1-0

01:34
Tra fischi e gol

01:04
DICH DOTTOR VITALI SU LUKAKU DICH

03:47
Zapata: "Felice di esserci"

02:27
32esimi, tutti i gol del lunedì

01:56
Santoro: "Peccato, ma questa è la direzione giusta"

07:21
Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

00:31
Viviano: "Solet all'Inter? È 'un Bisseck' con più potenziale"

03:32
Runjaic: "Non siamo al 100%, aspetto due o tre giocatori dal mercato"

