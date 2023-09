Il Siviglia salta il pranzo e diserta il palco, rabbia Barcellona: "Offesa inaccettabile"

CASO NEGREIRA

Caso Negreira: duro comunicato del club catalano dopo l'iniziativa dei rivali di stasera

© Getty Images Volano gli stracci tra Barcellona e Siviglia a poche ore dal match di stasera. Dopo che il club andaluso ha annunciato in un comunicato la decisione di saltare il pranzo istituzionale e di non essere presente con nessun dirigente sul palco onorario dello stadio Montijuc per il caso Negreira, è arriva la dura risposta del club catalano che ha parlato di "un attacco contro l'istituzione catalana e di un'offesa inaccettabile e considera interrotti tutti i rapporti con l'istituzione del Siviglia, fintantoché non rettifica la sua posizione attuale".

La decisione del Siviglia è figlia degli ultimi sviluppi del controverso caso che vede implicato il Barcellona per pagamenti di oltre 7 milioni di euro tra il 2001 e il 2018 alll'ex vicepresidente degli arbitri: nella giornata di giovedì il giudice istruttore del Tribunale Numero 1 di Barcellona, Joaquín Aguirre, ha accusato infatti il club catalano di corruzione.

IL COMUNICATO DEL BARCELLONA

L"'FC Barcellona vuole manifestare pubblicamente il suo rifiuto a un attacco ingiustificato e inappropriato da parte del Siviglia FC, club che oggi ha rifiutato di sedersi al tavolo del pranzo istituzionale tra dirigenti prima della partita tra le due squadre di stasera allo Estadi Olímpic Lluís Companys, dove anche i oro rappresentanti si sono rifiutati di partecipare al palco onorario.

Oltre a questo disprezzo, il club andaluso ha reso pubblico un comunicato in cui manifesta "indignazione e rifiuto per le pratiche portate avanti dagli ex dirigenti del FC Barcellona accusati del "caso Negreira" e annuncia la loro assenza nell'area di gioco. La partita di oggi. Il Barcellona capisce che si tratta di un attacco contro l'istituzione catalana e di un'offesa inaccettabile.

Il cosiddetto "caso Negreira" non può servire da scusa per tali azioni poiché il procedimento giudiziario si trova in una fase investigativa molto prematura e il posizionamento del Siviglia FC pregiudica chiaramente fatti che, in nessun caso e in nessuno delle sue preliminari e ipotetiche classificazioni, sono accreditati.

Inoltre, la decisione giudiziaria notificata ieri non modifica in alcun modo la situazione di fatto e di diritto dell'FC Barcellona nel procedimento; Dal punto di vista giuridico è molto discutibile; non diventa un'attività probatoria motivata e sarà debitamente esaminata dal Club.

Inoltre, il presidente dell'FC Barcellona, ​​Joan Laporta, è già intervenuto mesi fa in un'assemblea straordinaria della Liga, espressamente convocata per questo caso, dove ha fornito ogni tipo di spiegazione e chiarimento sulla questione.

Anche l'azione del Siviglia FC è del tutto incongrua poiché, da un lato, menziona la presunzione di innocenza e dall'altro nega il suo esercizio all'FC Barcellona nel procedimento giudiziario attualmente in corso.

Considerata questa posizione inammissibile e ingiustificata del Siviglia FC, l'FC Barcelona considera interrotti tutti i rapporti con l'istituzione del Siviglia, fintantoché non rettifica la sua posizione attuale".

IL DURO ATTACCO DEL SIVIGLIA

"Il Siviglia FC, a seguito delle ultime notizie e sviluppi del caso Negreira e della nuova accusa di presunta corruzione da parte dell'FC Barcelona e di alcuni dei suoi ex dirigenti, desidera comunicare, per rispetto degli avversari e dei nostri tifosi, che:

- Mostra la sua totale indignazione e il suo rifiuto delle pratiche messe in atto dagli ex dirigenti dell'FC Barcellona accusati del caso Negreira, pratiche che presumibilmente costituiscono un crimine per il Tribunale Investigativo Numero 1 di Barcellona, ​​secondo quanto pubblicato dai media .

- Respinge il comportamento tenuto dal club del Barça nei periodi in cui sarebbero stati commessi questi crimini.

-Per questo motivo, il Siviglia FC ha sospeso gli atti del protocollo per la partita di Liga di venerdì 29 settembre tra il Barça e il Siviglia FC e annuncia l'assenza della sua rappresentanza nel palco dello stadio Montjuic.

- Vuole mostrare il suo più profondo rispetto per i membri e gli abbonati del Barcellona, ​​così come per i suoi attuali dipendenti e dirigenti che lavorano quotidianamente all'FC Barcellona e che sono indirettamente coinvolti in questa causa.

- Dimostra il suo rispetto per la giustizia spagnola, la presunzione di innocenza e per le decisioni che potrebbero essere prese in qualsiasi senso nei tribunali competenti, così come nei corrispondenti organi sanzionatori.

- Spera che per il bene della competizione tutte le responsabilità nel caso Negreira vengano risolte secondo le ultime considerazioni del giudice.

- Confidare nel fatto che casi come quelli presumibilmente accaduti non si ripeteranno e che gli organi federativi competenti garantiranno, d'ora in poi, la pulizia di tutte le competizioni, nelle quali ha gareggiato anche il Siviglia FC nei periodi indagati contro l'FC Barcellona".

