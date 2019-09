Carabao Cup: il Liverpool rischia l'esclusione per colpa di Klopp

Jurgen Klopp questa volta l'ha combinata grossa al suo Liverpool: i Reds rischiano l'esclusione dalla Carabao Cup per aver schierato Pedro Chirivella nella sfida contro l'MK Dons (vinta 2-0 in trasferta). Un'ingenuità quella del tecnico tedesco che potrebbe costare caro al club campione d'Europa che nell'impegno contro il modesto avversario è sceso in campo con molti giovani, tra cui l'ex Extremadura UD. Il classe 1997 però non aveva il transfer.