C'è un Balotelli anche in Brasile: gioca nelle serie inferiori

Mentre Mario Balotelli è rimasto per i tifosi del Flamengo solo un sogno di mezza estate, c'è un altro Balotelli che sta infiammando le serie minori brasiliane. Si tratta di Wagner da Silva Vicente, in arte Wagnão Balotelli. Il 29enne attaccante del Pinheiros. che con un gol sabato ha regalato la vittoria alla sua squadra contro il Serra, è l'attuale capocannoniere della Copa Espirito Santo, la manifestazione locale che dà al vincitore la possibilità di partecipare alla Coppa del Brasile. Il Balo brasiliano ha realizzato 3 gol in 5 partite, alla media di un gol ogni 149 minuti. Non sarà forte come l'originale, ma fa comunque sognare i tifosi del Pinheiros a suon di gol.