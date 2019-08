Tentativo disperato del Flamengo per Balotelli: ma lui fa sognare il Brescia

Per strappare Mario Balotelli al Brescia, il Flamengo ha fatto un ultimo, disperato, tentativo. In un lungo incontro a cena durato diverse ore la scorsa notte, il club brasiliano avrebbe provato un rilancio per assicurarsi "SuperMario". Un tentativo che parrebbe inutile e che nelle prossime ore potrebbe veder arrivare la parola fine. A breve è previsto, infatti, un nuovo appuntamento tra i dirigenti sudamericani e l'agente dell'attaccante, Mino Raiola. Proprio in questa occasione si attende la risposta definitiva del giocatore. Che, dal canto suo, pare avere già deciso quale sarà il suo futuro. Balotelli compie 29 anni

Giocare con la squadra della sua città, per rilanciarsi anche in chiave maglia azzurra, è il suo obiettivo e l'impressione è che non cambierà idea. Lo avrebbe confidato anche ad alcuni tifosi azzurri che lo aspettavano sotto casa. "Ma quando firmi?", la loro domanda. E Balo non avrebbe negato loro che l'attesa ufficialità potrebbe arrivare in tempi rapidi, rapidissimi. Per un clamoroso ritorno in Serie A.

Balotelli rinuncerebbe così a un contratto di un anno e mezzo per 15 milioni die euro, per accettare la sfida propostagli da Cellino, pronto a fargli firmare un triennale da 1 milione più bonus, che potrebbero far salire la cifra sino a 3 milioni. Non abbastanza per il suo portafoglio, ma di sicuro per il suo cuore.

