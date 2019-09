Gabigol, gol pazzesco al Santos. Balotelli: "Fenomeno, un giorno insieme"

AMICI SOCIAL

"Fenomeno, un giorno giocheremo insieme". Speranza, sogno o promessa? Chissà, l'unica certezza è che il messaggio l'ha scritto Mario Balotelli commentando un post di Gabigol, l'ex attaccante dell'Inter che al Flamengo si è ormai definitivamente ritrovato, al punto da realizzare 16 gol in 15 partite di campionato, andando a segno consecutivamente nelle ultime nove. La perla al Santos, con un pallonetto da urlo, ha fatto il giro del mondo e Supermario si è precipitato su Instagram per fargli i complimenti. Gabigol non si ferma più: un altro eurogol

Le loro strade non si sono mai incrociate, anche se qualcosa in comune ce l'hanno: il passato all'Inter, e forse anche un po' di talento sprecato, sebbene Gabigol abbia ancora 23 anni e tutta la carriera davanti per provare a rilanciare dopo i primi fallimenti europei.

Il brasiliano e Mario Balotelli abitano e giocano a migliaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro, avrebbero potuto formare una coppia d'attacco tutta genio e sregolatezza se si fosse concretizzata la trattativa nata ad agosto tra il centravanti italiano e il Flamengo, ma alla fine l'azzurro ha scelto di tornare in Italia e di provare a rilanciarsi al Brescia. Chissà, magari in cuor suo spera che si tratti di una parentesi, di tornare presto in una big e di incrociare Gabigol. O magari sogna di andare in Brasile per segnare insieme a lui al Flamengo.