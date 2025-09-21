Bundesliga: il Dortmund risponde al Bayern. Pari tra Leverkusen e Monchengladbach

BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG 1-0

Reduce da pirotecnico pareggio di Champions League contro la Juventus, il Borussia Dortmund affronta il Wolfsburg e al 20’ spezza l’equilibrio. Già autore di un gran gol proprio in Europa contro la Vecchia Signora, Adeyemi si ripete anche in campionato, trafiggendo Grabara dalla distanza. Il BVB è padrone del campo e nella seconda metà del primo tempo va vicino anche al raddoppio in un paio d’occasioni con Beier. La traversa stoppa invece il tentativo di pareggio di Koulierakis al 59’, mentre Guirassy va a un passo dalla gioia personale nel finale. Il Dortmund si accontenta comunque dell’1-0 e torna a -2 dal Bayern Monaco, salendo a 10 punti. Il Wolfsburg rimane fermo a 5.



BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 1-1

La BayArena fa da sfondo al match tra il Leverkusen e il Monchengladbach, sfida che vede il Var annullare per fuorigioco al 24’ quello che sarebbe stato il vantaggio ospite a firma di Jens Castrop. Flekken para invece in angolo il tentativo di Scally al 40’, mantenendo così lo 0-0 all’intervallo. Il tabellone inizia però a recitare un risultato diverso dal 70’, visto che Tillman segna l’1-0 del Bayer. Le Aspirine si mettono quindi a difendere il vantaggio, ma al 92’ incassano l’1-1 di Tabakovic. Il bosniaco permette così al Monchengladbach di collezionare il secondo punto del suo campionato, mentre il Leverkusen si porta a quota 5.



EINTRACHT FRANCOFORTE-UNION BERLINO 3-4

L’Eintracht ospita l’Union Berlino al Deutsche Bank Park, stadio in cui è la squadra della capitale a passare in vantaggio al 9’ grazie ad Ansah. Sempre gli ospiti riescono poi pure a raddoppiare al 32’, quando a segnare è Burke, attaccante scozzese che in passato ha vestito anche maglie gloriose come quelle di Nottingham Forest e Celtic. Mastica, dunque, amarissimo il Francoforte, che nel recupero del primo tempo riesce però ad accorciare le distanze con Brown. La compagine di Berlino scava quindi nuovamente un gap grazie ad altre due reti di Burke tra il 53’ e il 56’, ma la tripletta del centravanti nato a Kirkcaldy non spenge definitivamente il tentativo di rimonta delle Aquile. Un gol di Uzun (80’) e un rigore di Burkardt (87’) regalano infatti un finale infuocato, con l’Union che riesce comunque a vincere 4-3 e a salire a 6 punti in classifica. Gli stessi proprio del Francoforte.