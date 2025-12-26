Amorim gela il Napoli: "Mainoo è il futuro dello United, non parte"

Brutte notizie per il Napoli sul fronte mercato: Ruben Amorim ha alzato un muro attorno a Kobbie Mainoo, spegnendo di fatto le speranze di Antonio Conte di averlo a gennaio. Il tecnico del Manchester United ha blindato il centrocampista definendolo senza mezzi termini "il futuro del club" e chiudendo a ogni ipotesi di cessione per motivi numerici. "Deve solo aspettare la sua occasione, nel calcio tutto cambia in due giorni", ha spiegato Amorim, aggiungendo poi la frase che sa di sentenza per le pretendenti: "Siamo contati e se non prendiamo nessuno è difficile lasciarlo andare".