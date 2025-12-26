Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Amorim gela il Napoli: "Mainoo è il futuro dello United, non parte"

26 Dic 2025 - 12:21

Brutte notizie per il Napoli sul fronte mercato: Ruben Amorim ha alzato un muro attorno a Kobbie Mainoo, spegnendo di fatto le speranze di Antonio Conte di averlo a gennaio. Il tecnico del Manchester United ha blindato il centrocampista definendolo senza mezzi termini "il futuro del club" e chiudendo a ogni ipotesi di cessione per motivi numerici. "Deve solo aspettare la sua occasione, nel calcio tutto cambia in due giorni", ha spiegato Amorim, aggiungendo poi la frase che sa di sentenza per le pretendenti: "Siamo contati e se non prendiamo nessuno è difficile lasciarlo andare".

Ultimi video

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Lazio, buone notizie: mercato sbloccato. Per il Napoli, invece, solo a saldo zero

L'esterno, un bomber, il regista: la lista dei desideri degli allenatori delle big di A

Conte e De Laurentiis

Napoli e Pisa, come funziona il mercato a saldo zero e come si esce dal blocco

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:35
Glasner saluta il Crystal Palace: deciso il no al rinnovo. Futuro altrove
12:21
Amorim gela il Napoli: "Mainoo è il futuro dello United, non parte"
11:14
Lazio, idea Calabria: l'ex Milan spinge per il ritorno in Serie A
10:00
Milan, sogno Vlahovic a parametro zero: incontro tra l'agente e Tare
21:35
Donnarumma: "Haaland ha spinto molto per farmi arrivare al City"