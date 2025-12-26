Brasile: muore a 18 anni per linfoma ginnasta Isabelle Marciniak

Seppur molto giovane aveva già vinto diversi titoli di alto livello: nel 2021 si è laureata campionessa brasiliana di ginnastica ritmica a livello individuale. Nello stesso anno aveva conquistato l'oro nella palla e l'argento nel nastro. Nonostante la malattia, Isabelle aveva continuato a essere un punto di riferimento per la sua squadra e nel 2023 aveva ottenuto il titolo nel trio senior del Paranaense di gruppi, prima di doversi fermare per affrontare le cure oncologiche.