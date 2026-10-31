Milan-Inter: la sfida in campo e sugli spalti FOTO

Spettacolo prima sugli spalti e poi in campo nel derby di Milano. "Il tempo delle favole per te è finito" recita la scritta della curva dell'Inter. Uno sfottò per i rivali, ricordando loro lo scudetto del 2024. Appena sopra, infatti, uno striscione con l'immagine datata 22 aprile, serata in cui i nerazzurri hanno vinto la seconda stella proprio dopo un derby vinto contro il Milan: un ragazzo è triste, sul divano sotto le coperte e con la maglia rossonera addosso, mentre ascolta alla radio l'annuncio che "l'Inter è campione d'Italia". Alle spalle un quadro con la rappresentazione dell'Urlo di Munch. La curva del Milan risponde invece con una incitazione alla squadra: "Noi non ti tradiremo mai".