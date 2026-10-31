1 di 22
© afp
© afp
© afp

© afp

© afp

A SAN SIRO

Milan-Inter: la sfida in campo e sugli spalti FOTO

31 Ott 2026 - 22:09
22 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Spettacolo prima sugli spalti e poi in campo nel derby di Milano. "Il tempo delle favole per te è finito" recita la scritta della curva dell'Inter. Uno sfottò per i rivali, ricordando loro lo scudetto del 2024. Appena sopra, infatti, uno striscione con l'immagine datata 22 aprile, serata in cui i nerazzurri hanno vinto la seconda stella proprio dopo un derby vinto contro il Milan: un ragazzo è triste, sul divano sotto le coperte e con la maglia rossonera addosso, mentre ascolta alla radio l'annuncio che "l'Inter è campione d'Italia". Alle spalle un quadro con la rappresentazione dell'Urlo di Munch. La curva del Milan risponde invece con una incitazione alla squadra: "Noi non ti tradiremo mai".

milan-inter

Ultimi video

02:12
Amorim senza invidia: "Sono nel posto giusto"

Amorim senza invidia: "Sono nel posto giusto"

01:22
DICH GASPERINI 2 POST UDINESE 31/10 DICH

Gasperini: "In questa Roma mi rivedo, tutti determinanti"

01:42
DICH GASPERINI 1 POST UDINESE 31/10 DICH

Gasperini: "Partita di valore, ma c'è da stare attenti"

02:13
DICH SPALLETTI PER SITO 31/10 DICH

Spalletti: "Se qualcuno pensa che arretri si sbaglia"

01:27
DICH GATTUSO PER SITO 31/10 DICH

Gattuso: "L'obiettivo sono i 40 punti, pensiamo partita dopo partita"

01:50
Juve, Mbangula è un'altra occasione persa

Juve, Mbangula è un'altra occasione persa

01:44
Spalletti contro il suo passato napoletano

Spalletti contro il suo passato napoletano

01:21
La Serie A riparte con Bologna-Monza

La Serie A riparte con Bologna-Monza

01:16
Roma a Udine con vista sulla Champions League

Roma a Udine con vista sulla Champions League

02:07
Allegri avverte: "La Juventus non è morta"

Allegri avverte: "La Juventus non è morta"

01:27
DICH ALLEGRI PER SITO 31710 DICH

Napoli, Allegri: "Juve costruita per i primi posti: per noi sarà dura"

01:52
Guida per il Derby

Guida per il Derby

02:15
Chivu verso il Derby

Chivu verso il Derby

01:22
Pulisic, rinnovo e Derby: "Vogliamo vincere"

Pulisic, rinnovo e Derby: "Vogliamo vincere"

01:13
Gerry Cardinale, numero uno del Milan, carica la squadra

Gerry Cardinale, numero uno del Milan, carica la squadra

02:12
Amorim senza invidia: "Sono nel posto giusto"

Amorim senza invidia: "Sono nel posto giusto"