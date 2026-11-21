Sabato 21 novembre alle ore 20:30, nella sessione serale della Inalpi Arena di Torino, va in scena la seconda semifinale delle Nitto ATP Finals 2026 tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Il tedesco, numero 1 del ranking ATP, ha chiuso a punteggio pieno il Gruppo John McEnroe (3-0, set 6-0) superando nell'ordine Rafael Jódar (6-4, 6-4), Ben Shelton (6-2, 7-6) e Arthur Fils (6-4, 7-6); il russo, numero 5 del mondo, si è invece piazzato secondo nel Gruppo Ivan Lendl (2-1) battendo Flavio Cobolli (7-6, 6-3) e Frances Tiafoe (6-3, 6-4) dopo lo stop con Carlos Alcaraz.