La svedese Anna Swenn Larsson in 51.70 è al comando della prima manche dello slalom speciale di cdm a Gurgl in Austria, con visibilità a inizio gara non perfetta per le prime atlete al via causa nebbia, ma con fondo buono su un tracciato molto tecnico e un impegnativo muro centrale. Dietro di lei per l'Albania Lara Colturi in 51.94 mentre al terzo posto in 51.96 per l'Italia c'è' la bella sorpresa della tarvisiana Lara della Mea scesa in pista con il pettorale 13. Per l'Italia dopo la prova delle prime quarantadue atlete al via ci sono poi Emilia Mondinelli al momento 16/a in 53.11 con il pettorale 42, Giulia Valleriani 21/a in 53.57 e Marta Rossetti 29/a in 53.95. Fuori tempo massimo e dunque oltre le trenta ammesse alla seconda manche, Martina Peterlini in 54.63 e Alice Pazzaglia in 54.70 mentre è uscita per un errore Anna Trocker. Manche decisiva alle 13.30.