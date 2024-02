Bundesliga: Tella trascina il Leverkusen, il Bayern vince in rimonta

GERMANIA

La capolista piega il Darmstadt 2-0 con la doppietta del nigeriano. Pavlovic, Kane e De Ligt fissano il 3-1 del team di Tuchel

© Getty Images La ventesima giornata di Bundesliga sorride ancora al Bayer Leverkusen, che batte in trasferta per 2-0 il fanalino di coda Darmstadt grazie alla doppietta di Tella e resta +2 dal Bayern Monaco, vincente in rimonta contro il Borussia M'Gladbach per 3-1 grazie a Pavlovic, Kane e De Ligt. Terzo posto consolidato invece per lo Stoccarda (3-1 sul Friburgo). Successo anche per il Werder Brema (1-0 in casa del Mainz), 1-1 tra Bochum ed Augsburg.



BAYERN MONACO-BORUSSIA M’GLADBACH 3-1

Parte subito forte la formazione allenata da Tuchel, che dopo cinque minuti colpisce la traversa col mancino di Sané. Alla mezz'ora tocca a Kane rendersi pericoloso su calcio di punizione, ma Nicolas risponde presente. Quattro minuti dopo passano in vantaggio i padroni di casa con il destro di Elvedi, servito da Siebatcheu. La risposta bavarese la firma ancora il classe 2004 Pavlovic al 45’ su una gran palla filtrante di Müller. La rimonta si completa al 70’ con il timbro di Harry Kane, letale con un colpo di testa. Nel finale c'è spazio anche per il tris, questa volta realizzato dall'ex Juve De Ligt con un’incornata sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Bayern rimane a -2 dalla vetta, mentre il Gladbach è fermo a ventuno punti.

DARMSTADT-BAYER LEVERKUSEN 0-2

Giornata impegnativa per Hradecky, costretto a disinnescare nella prima mezz'ora i tentativi di Zimmermann, Pfeiffer e Wilhelmsson. La capolista sblocca l'incontro al 33’ con Tella, bravo a superare Schuhen su assist del solito Grimaldo. Il nuovo acquisto Iglesias ed Andrich hanno la chance del raddoppio nel finale della prima frazione, ma non riescono ad essere cinici. È nuovamente il nigeriano a firmare l'allungo degli uomini di Xabi Alonso in avvio di ripresa: Wirtz lo invita alla conclusione e lui calcia con un potente destro che si infila sotto alla traversa. Gli ospiti gestiscono il finale della partita e mantengono il punteggio immutato, complice un po' di imprecisione negli ultimi metri e una traversa colpita da Wirtz che impedisce il tris. Diventano 52 i punti in classifica del Leverkusen, mentre il Darmstadt resta ultimo a undici

FRIBURGO-STOCCARDA 1-3

Primo tempo infinito tra le due compagini, con gli ospiti che al 7’ si trovano già avanti di due reti grazie ad Undav e Führich, entrambi in gol con conclusioni dal limite dell'area. L'espulsione diretta di Rohl al 18’ sembra poter orientare definitivamente la partita, ma all’undicesimo minuto di recupero accorcia le distanze Kübler con un’incornata su calcio d'angolo. Eggestein sfiora il clamoroso 2-2 in apertura di ripresa, ma la formazione di Hoeness riprende le redini del match ed al 74’ chiude definitivamente i conti con Mittelstadt, servito da Undav. Con questa vittoria lo Stoccarda consolida la terza posizione in classifica a 40 punti, mentre il Friburgo resta a quota ventotto.

MAINZ-WERDER BREMA 0-1

Basta poco più di un minuto al Werder per passare un vantaggio con Ducksch, poi i padroni di casa prendono le redini della sfida alla ricerca del pareggio. Krauss si vede negare la gioia del gol dal palo, mentre Zetterer risponde due volte su Amiri. Nel finale del primo tempo è Njinmah ad andare vicino al raddoppio, ma il suo tentativo sfiora il palo. La mole di gioco prodotta dal Mainz si confronta con le poche deviazioni verso la porta avversaria, Nkangam e Krauss trovano ancora la risposta del portiere avversario e il punteggio non cambia. Werder a 26 punti, padroni di casa ancora in fondo alla classifica con undici.

BOCHUM-AUGSBURG 1-1

Nettamente meglio i padroni di casa nella prima parte dell’incontro, con la rete di Broschinski sugli sviluppi di un corner che li premia alla mezz'ora. Nel secondo tempo la partita vede gli ospiti spingere maggiormente, con il punteggio che (dopo il palo colpito poco prima da Maier) cambia al 91’ grazie al calcio di rigore trasformato da Demirovic, che porta l’Augsburg a 22 punti, uno in più del Bochum.

COLONIA-EINTRACHT FRANCOFORTE 2-0

Colpo del Colonia, che stende l’Eintracht Francoforte 2-0. La prima frazione di gioco è piuttosto equilibrata: gli ospiti gestiscono il possesso del pallone e creano di più, con i padroni di casa che attendono le offensive avversarie per provare a ripartire. Al 28’ l’Eintracht sfiora l’1-0, con il colpo di testa di Koch che termina di poco fuori. Nonostante l’incontro sia vivo e frizzante nessuna delle due formazioni riesce a segnare prima del duplice fischio, con il risultato che all’intervallo è ancora fermo sullo 0-0. L’avvio dei successivi quarantacinque minuti segue la falsa riga di quelli precedenti, ma al 67’ arriva l’episodio che muta completamente la gara: secondo giallo per Nkounkou e squadra di Toppmoller in inferiorità numerica. Sugli sviluppi della punizione arrivata proprio per il fallo dell’esterno del Francoforte, arriva anche il vantaggio degli uomini di Schultz: al 68’ Alidou corregge in porta il diagonale di Ljubicic e fa 1-0. A dieci minuti dal termine (e con un uomo in più), i padroni di casa mettono in cassaforte l’incontro, grazie al raddoppio firmato da Thielmann (sul secondo assist di Ljubicic). All’83’ gli ospiti restano addirittura in nove, a causa dell’espulsione per doppio giallo di Tuta, la seconda della gara. Finisce 2-0, con il Colonia che sale a quota 15 punti, in sedicesima posizione. L’Eintracht Francoforte rimane fermo a 31 punti, al sesto posto in classifica.

