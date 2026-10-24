Milan: Gila e Moreira recuperano tra Bologna e Derby, qualche dubbio in più su Rabiot

Emergenza infortuni in casa Milan, che domani sera giocherà a Udine senza Gila, Moreira e Rabiot. A dare un aggiornamento sulle condizioni dei tre e soprattutto sui tempi di recupero, ci ha pensato l'inviato di Sky Peppe Di Stefano: “Per domani pochi giocatori a disposizione per Amorim. Oggi forfait di Rabiot per un problema al polpaccio, un problema al flessore per Moreira e un sovraccarico alla caviglia sinistra per Gila. Che sicuramente recupererà per la partita contro il Bologna, sicuramente Moreira recupererà per la partita contro il Bologna, - o per il Derby - qualche dubbio in più per quanto riguarda Rabiot, perché si tratta del polpaccio. A queste assenze vanno aggiunte quelle di Chukwueze, Gabbia, Terracciano, Saelemaekers: la lista è lunga".