Bundesliga: poker Bayern a Lipsia, 4-3 del Dortmund a Leverkusen

Doppietta di Haaland per il Borussia, Lewandowski a segno per i campioni in carica. Ma in testa rimane il Wolfsburg, vincitore a Furth

Sabato ricco di gol nella quarta giornata di Bundesliga. Il Bayern Monaco espugna il difficile campo di Lipsia 4-1, in un poker aperto dal rigore di Lewandowski. In testa rimane però il Wolfsburg, vittorioso 2-0 fuoricasa con il Furth. Il Borussia Dortmund, trascinato dalla doppietta di Haaland, vince con uno spettacolare 4-3 a Leverkusen. Il Mainz batte l’Hoffenheim 2-0, pari in Friburgo-Colonia (1-1) e Union Berlino-Augsburg, 0-0.

FRIBURGO-COLONIA 1-1

Beffa finale per il Colonia, che sul campo del Friburgo manca il successo a causa di un autogol nel finale. 1-1 il punteggio in una partita in cui gli ospiti sembravano in grado di portare a casa il bottino pieno. I padroni di casa si rendono subito pericolosi con Grifo, che con un colpo di testa sfiora la traversa. Al 34’ il vantaggio del Colonia: Schmitz crossa al centro e Modeste incorna all’angolino destro, non lasciando scampo a Flekken. Gli ospiti potrebbero raddoppiare subito, ma il tentativo di Uth sbatte sul palo. Il Colonia rimane in controllo della partita fin quando si complica la vita con l’espulsione di Kainz al 74’, per somma di ammonizioni. L’assalto del Friburgo sembra evanescente, fino a quando all’89’ Czichos segna il maldestro autogol che fissa il punteggio sull’1-1 finale. Il pareggio mantiene entrambe le squadre in piena zona Europa League, rispettivamente a 8 e 7 punti.

FURTH-WOLFSBURG 0-2

Il percorso perfetto del Wolfsburg in avvio di campionato passa anche l’esame Furth. I lupi vincono 2-0 sul campo della neopromossa, che resta inchiodata a un solo punto, e vanno a quattro vittorie in quattro partite. Partita subito in discesa per gli uomini di Van Bommel, che sbloccano al 10’ con Nmecha, imbeccato dalla palla in profondità di Weghorst. Il Wolfsburg si limita per lo più ad amministrare e concede poco in difesa, sfiorando ancora il raddoppio con Nmecha. Il gol della sicurezza però arriva soltanto nel recupero della ripresa, quando Weghorst finalizza il rigore fischiato per fallo di Griesbeck. Sei gol fatti, uno solo subito: senza mai essere eclatanti, i Lupi proseguono la loro caccia in cima alla Bundesliga.

HOFFENHEIM-MAINZ 0-2

Il Mainz conferma il proprio grande avvio di campionato espugnando il campo dell’Hoffenheim con un secco 2-0. Primo tempo vivace, con occasioni da entrambe le parti. Gacinovic ci prova per i padroni di casa, senza trovare lo specchio della porta, Jerry St. Juste chiama Baumann alla gran parata con una punizione diretta all’incrocio dei pali. Al 21’ il Mainz trova il gol con Burkardt, che sfrutta il suggerimento di Kohr e sblocca il punteggio. La partita abbassa i ritmi fino alla ripresa, quando l’Hoffenheim prova a spingere con Larsen: il suo colpo di testa termina fuori. La rete del 2-0 del Mainz, che ammazza il match, arriva al 77’, quando Ingvartsen riceve in ottima posizione e fulmina ancora Baumann. Il Mainz sale quindi a nove punti, al quarto posto in classifica (pari merito con il Dortmund terzo), l’Hoffenheim resta a 4.

BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA DORTMUND 3-4

Il Borussia Dortmund si aggiudica in rincorsa con un pirotecnico 4-3 la spettacolare sfida della BayArena di Leverkusen. Padroni di casa subito avanti con Wirtz, che al 9’ aggancia il passaggio di Paulinho e dal limite dell’area infila all’angolino destro. Gli ospiti spingono e trovano per la prima volta il pari con Haaland, che di testa insacca il cross di Meunier. L’ex romanista Schick riporta il Bayer davanti nel recupero del primo tempo, finalizzando un contropiede che punisce la retroguardia giallonera. Il Borussia esce meglio dagli spogliatoi e trova il 2-2 dopo appena 4’ con il bel gol di Julian Brandt. Al 55’ Diaby compie il terzo sorpasso del Leverkusen, stavolta con un rasoterra dal limite dell’area. Il Dortmund impiega più tempo per reagire ma lo fa al meglio: al 71’ pareggia con la punizione di Guerreiro, al 77’ trova il gol vittoria, per il definitivo 4-3, con il rigore di Haaland. Gialloneri terzi a nove punti, Leverkusen fermo a sette.

UNION BERLINO-AUGSBURG 0-0

La pecora nera di un sabato di Bundesliga ricco di gol è lo 0-0 tra Union Berlino e Augusta, in cui non mancano comunque le occasioni e le emozioni. I padroni di casa spingono con decisione e costruiscono due chance nei primi dieci minuti, entrambe con Giesselmann: Gikiewicz però è in gran giornata e para entrambi i tentativi, nel secondo caso aiutandosi con il palo. L’Augsburg invece si affida al tiro da fuori di Iago e al colpo di testa di Oxford, entrambi respinti da Luthe. Gli ospiti ci provano anche in avvio di ripresa con il colpo di testa di Niederlechner, fuori di poco. La più grande chance del match arriva a metà ripresa sulla testa di Friedrich: la sua incornata colpisce in pieno la traversa, fermando a pochi centimetri dal gol la gioia dei padroni di casa. I tentativi nel finale non schiodano il punteggio dallo 0-0, che porta l’Union Berlino (ancora imbattuto) a sei punti e l’Augsburg a due.

LIPSIA-BAYERN MONACO 1-4

Il Bayern Monaco vince sul difficile campo del Lipsia con un divertente 4-1 e vola a dieci punti, in seconda posizione solitaria. Per i bavaresi si mette subito bene quando, con l’ausilio del Var, Aytekin concede un rigore per fallo di mano di Kampl. Dal dischetto Lewandowski non sbaglia e firma l’1-0: è appena l’11’. Gli uomini di Marsch tuttavia non ci stanno e provano a reagire con i tiri di Kampl e Laimer, su cui Neuer fa buona guardia. I fuochi d’artificio arrivano nel primo quarto d’ora della ripresa. Nell’arco di dieci minuti il Bayern dilaga con una gran prestazione del neoentrato Musiala, il quale prima insacca il 2-0 con un preciso diagonale su assistenza di Davies, poi mette sul secondo palo un cioccolatino per Sané, che deve solo toccare in rete per il 3-0. Il Lipsia accorcia le distanze dopo appena quattro minuti con il missile di Laimer dalla lunga distanza, su cui Neuer non è impeccabile. Nel recupero del match Choupo-Moting perfeziona il punteggio sul 4-1 finale, controllando il passaggio preciso di Kimmich e infilando l’incolpevole Gulacsi. Bayern secondo, il Lipsia resta a soli tre punti dopo quattro partite.