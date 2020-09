Bundesliga: Haaland e Reyna fanno volare il Dortmund, Hertha e Hoffenheim ok in trasferta

GERMANIA

Il Borussia Dortmund risponde all’8-0 del Bayern Monaco sullo Schalke debuttando con un successo in Bundesliga contro il Mönchengladbach, superato in casa 3-0 con i gol firmati da Reyna e da Haaland (doppietta). Partono con il piede giusto anche Hertha Berlino (4-1 sul Werder Brema) e Hoffenheim (3-2 a Colonia grazie alla tripletta di Kramaric). Colpi esterni anche di Friburgo e Augsburg, mentre pareggia 1-1 l’Eintracht contro l’Arminia Bielefeld.

Tante le vittorie in trasferta nelle gare del primo sabato di Bundesliga 2020/21. Non ha problemi l’Hertha Berlino a imporsi 4-1 sul campo del Werder Brema, annichilito dalle reti di Pekarik e Lukebakio nel finale di primo tempo e dalle marcature di Cunha e Cordoba rispettivamente al 62’ e al 90’. Di Selke, al 69’, il gol della bandiera per la formazione biancoverde. Fanno più fatica Hoffenheim e Friburgo a sbarazzarsi di Colonia e Stoccarda, battute entrambe per 3-2: la squadra di Sebastian Hoeness ottiene i tre punti solo grazie al gol al 92’ di Kramaric (autore anche delle due reti precedenti al 4’ e al 48’ del primo tempo, pareggiate momentaneamente dalle marcature di Andersson al 22’ e Drexler all’86’) mentre la compagine di Christian Streich va avanti con Petersen all’8, Sallai al 26’ e Grifo al 48’, ma nella ripresa viene avvicinata dai gol di Kalajdzic al 71’ e Wamangituka dieci minuti dopo, e deve lottare per respingere gli ultimi disperati assalti finale dei padroni di casa. Più cinico l’Augsburg in casa dell’Union Berlino che, dopo essere stato raggiunto da Bulter al 75’ dopo il vantaggio di Vargas al 41’, negli ultimi dieci minuti porta a casa i tre punti prima con Gregoritsch e poi con Hahn, che chiudono i conti fra l’82’ e l’89’. È pareggio, invece, alla Commerzbank-Arena dove l’Eintracht Francoforte va in svantaggio al 51’ (gol di Soukou) contro l’Arminia Bielefeld ma lo raggiunge dieci minuti dopo con l’ex milanista André Silva: risultato che sta comunque stretto alle Aquile, che non sfruttano diverse occasioni per vincere il match.