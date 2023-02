Bundesliga: l’Union Berlino vince e vola in testa. Goleada del Borussia, Muani lancia l’Eintracht

GERMANIA

La squadra della capitale trionfa 2-1 contro il Mainz e sale in testa alla classifica, in attesa del Bayern

© Getty Images Nella 19a giornata di Bundesliga l’Union Berlino vince in casa 2-1 contro il Mainz e vola in testa alla classifica in attesa del Bayern Monaco. Decisiva la rete del subentrato Siebatcheu. Bene anche il Borussia Dortmund, che travolge 5-1 il Friburgo. Rallenta il Lipsia, fermato 0-0 in casa del Colonia. La doppietta di Kolo Muani lancia l’Eintracht, 3-0 sull’Hertha Berlino. Punti importanti per il Bochum, che dilaga 5-2 contro l’Hoffenheim.

UNION BERLINO-MAINZ 2-1

L’Union Berlino supera 2-1 il Mainz e vola in testa alla classifica, in attesa del Bayern. Nella prima frazione di gioco una gara piuttosto equilibrata, con i padroni di casa che tengono maggiormente il possesso e si fanno vedere in maniera più persistente dalle parti di Dahmen. Al minuto 32 la squadra di Fischer sblocca la partita, con il destro di Behrens su assist di Seguin. Si va all’intervallo sull’1-0. Dagli spogliatoi però escono meglio gli ospiti, che iniziano a gestire maggiormente (e con più qualità) il pallone e al 78’ trovano il gol del pareggio: Ingvartsen trasforma dal dischetto il calcio di rigore, concesso dopo la revisione del Var. La squadra della capitale reagisce immediatamente e riesce a trovare il gol vittoria al minuto 84, grazie al destro del subentrato Siebatcheu. Finisce 2-1, con l’Union che sale a 39 punti. Rimane fermo a 23 il Mainz.

BORUSSIA DORTMUND-FRIBURGO 5-1

Per il titolo c’è anche il Borussia Dortmund, che travolge 5-1 il Friburgo. La partita inizia a tendere verso i colori gialloneri a partire dal diciassettesimo minuto, con gli ospiti che restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Sildillia (due ammonizioni nel giro di tre minuti). Al 25’ il BVB passa in vantaggio con Schlotterbeck, che conclude con il mancino dopo un batti e ribatti in area. Tutto sembra in discesa per i padroni di casa, ma in chiusura di tempo (46’) Holer pareggia con un bel tiro dal limite dopo un doppio pasticcio della coppia di centrali del Dortmund. A inizio ripresa il Borussia mette la freccia, segnando un uno-due in rapida successione. Prima il 2-1 di Adeyemi, al 48’ dopo uno scambio con Bellingham, poi al 51’ il gol del 3-1 con il colpo di testa di Haller, acclamatissimo da tutto il Sigal Iduna Park. I padroni di casa approfittano della superiorità numerica e dilagano, prima (69’) con la botta potente e precisa da fuori area di Brandt, poi (83’) con la pregevole conclusione del subentrato Reyna, che segna il 5-1 finale. Il Borussia sale a 37 punti in classifica, resta a 34 il Friburgo.

EINTRACHT-HERTHA BERLINO 3-0

Vince anche l’Eintracht Francoforte, con un rotondo 3-0 sull’Hertha Berlino. Bastano sette minuti a Randal Kolo Muani per indirizzare la gara per i padroni di casa. Al 21’ guadagna e trasforma il calcio di rigore dell’1-0. Sette minuti più tardi scatta in profondità, riceve il filtrante di Lindstorm e insacca di prima intenzione con il destro per il raddoppio. Nella ripresa le cose non cambiano, con la squadra di Francoforte che gestisce il vantaggio e nel finale di partita arrotonda il risultato: al 94’ il subentrato Buta chiude la partita. Finisce 3-0, con l’Eintracht che sale a 35 punti in classifica. L’Hertha rimane a 14, in piena zona retrocessione.

COLONIA-LIPSIA 0-0

Rallenta il Lispia, fermato sullo 0-0 a Colonia. I padroni di casa spingono tanto nel primo tempo, dove meriterebbero il vantaggio. Clamorosa la doppia occasione al 37’, con i due pali consecutivi colpiti da Ljubicic e Maina. Il Lipsia non sembra reagire e anche nella ripresa il canovaccio resta il medesimo, eccezion fatta per la rete di Werner annullata dal Var. Gli ospiti cercano il vantaggio solamente nei minuti finali, ma la partita termina 0-0. Il Lipsia tocca quota 36 punti in classifica ma viene superata dal Borussia. Sale a 23 il Colonia.

BOCHUM-HOFFENHEIM 5-2

Punti importanti per il Bochum, che dilaga nel 5-2 contro l’Hoffenheim. Nei primi 45 minuti blackout totale degli ospiti, che concedono tre gol e offrono una prestazione a dir poco sottotono. Al 22’ la squadra di Letsch passa in vantaggio, con Antwi-Adjei che scatta sulla sinistra e apparecchia per Hofmann che tocca sottomisura a porta sguarnita. L’esterno ghanese torna protagonista anche al 30’, quando mette a rimorchio il pallone al limite dell’area per la conclusione precisa di Forster. Al 40’ arriva anche il 3-0, con una bella azione personale di Takuma Asano. Nella ripresa l’Hoffenheim accorcia, trovando la rete del 3-1 al 49’ con Baumgartner. Le speranze degli undici di Breitenreiter si spengono però venti minuti dopo, quando Masovic, innescato da Forster, segna il 4-1. Nel finale le squadre si allungano tanto, gli ospiti provano ad accorciare al 77’ con Dabbur, ma sei minuti dopo arriva il 5-2 di Broschinski, che chiude i conti. Il Bochum sale a 19 punti in classifica, agganciando proprio l’Hoffenheim.