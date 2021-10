 Bundesliga: l’Eintracht gela il Bayern all‘83‘, il Leverkusen fa poker e lo aggancia in testa

GERMANIA

Il Francoforte rimonta il vantaggio di Goretzka con Hinteregger e Kostic nel finale. I bavaresi vengono raggiunti dal Bayer, vittorioso in casa dell'Arminia Bielefeld

Sconfitta a sorpresa per il Bayern Monaco nella settima giornata di Bundesliga. I bavaresi cedono 2-1 in casa contro l’Eintracht Francoforte, dopo essere stati in vantaggio con Goretzka: Hinteregger pareggia, Kostic gela l’Allianz Arena all’83’. Il Leverkusen vince 4-0 in casa dell'Arminia Bielefeld e aggancia i bavaresi in testa. Vittoria 2-1 anche per l’Union Berlino, che stende il Mainz con la doppietta dell’ex Awoniyi dopo il gol di Ingvartsen.

BAYERN MONACO – EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2

Sconfitta pesante per il Bayern Monaco, rimontato in casa dall’Eintracht Francoforte e avvicinato dalle principali avversarie della Bundesliga. I bavaresi si rendono subito pericolosi con Lewandowski, il cui colpo di testa sfiora la traversa, e sbloccano il punteggio al 29’: Hinteregger perde palla in uscita e consente ai padroni di casa di partire in contropiede, Lewandowski serve Goretzka e il centrocampista insacca con un gran tiro. L’Eintracht però trova il pareggio dopo appena 3’ proprio con Hinteregger, che svetta di testa sul corner di Kostic e batte Neuer. Gli ospiti sprecano con Almamy Touré, che sbaglia solo davanti a Neuer, i bavaresi colpiscono il palo esterno con un tiro da due passi di Gnabry, trovato da Sané. Fallite le due grandi occasioni, le squadre vanno all’intervallo sull’1-1. Nella ripresa il Bayern cinge d’assedio gli avversari, trovando un Trapp straordinario sui tentativi di Lewandowski, Gnabry e Sané. All’83’ Kostic gela l’Allianz Arena scappando via sulla sinistra e trovando il diagonale che sorprende Neuer sul secondo palo per il gol del 2-1. Nel recupero Trapp salva anche su Goretzka e difende il risultato fino alla fine, condannando il Bayern alla prima sconfitta stagionale. I bavaresi rimangono a 16, l’Eintracht trova la sua prima vittoria in campionato (dopo 5 pareggi e una sconfitta) e va a 8.

MAINZ-UNION BERLINO 1-2

La legge dell’ex punisce il Mainz, trafitto in rimonta dalla doppietta di Awoniyi nel 2-1 esterno dell’Union Berlino. I padroni di casa trovano il vantaggio con l’unico tiro in porta del primo tempo, quando Ingvartsen insacca l’assist di Onisiwo al 39’. Nella ripresa gli ospiti aumentano l’intensità e iniziano a farsi vedere dalle parti di Zentner, fin quando l’ex di giornata Awoniyi risolve il match con una doppietta in 4 minuti: al 69’ con un tiro all’angolino su assistenza di Kruse, al 73’ con la botta dal limite dell’area sulla sponda di testa di Behrens. Nel recupero il Mainz rimane anche in dieci per l’espulsione di Kohr e firma la resa. I berlinesi salgono a 12 punti, in piena zona Europa League, mentre il Mainz resta a 10.