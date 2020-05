Bundesliga: Kimmich regala il Klassiker al Bayern, il Dortmund sprofonda a -7

GERMANIA

La supersfida in vetta alla classifica di Bundesliga vede il Bayern imporsi 1-0 sul campo del Borussia Dortmund. Il gol vittoria del "Klassiker" al Signal Iduna Park arriva al 43’ del primo tempo, quando un delizioso pallonetto da fuori area di Kimmich scavalca Burki, per il +7 sui gialloneri in classifica. Nella ripresa i bavaresi gestiscono con ordine il vantaggio e sfiorano il raddoppio, mentre Haaland, poco cattivo sotto porta, esce dal campo infortunato.

Settima vittoria consecutiva in campionato per il Bayern, che vola a +7 in testa alla classifica proprio sul Borussia Dortmund secondo (che si ferma a sei successi di fila in Bundesliga) e, a sei giornata dalla conclusione, il trentesimo Meisterschale è sempre più vicino per i campioni di Germania in carica.

Primo tempo scoppiettante al Signal Iduna Park. Dopo appena 30 secondi dal fischio d’inizio c’è subito un’occasionissima per i padroni di casa: su un’uscita spericolata di Neuer, Haaland raccoglie il pallone e lo fa passare sotto le gambe del portiere tedesco con un destro rasoterra debole e Jerome Boateng sventa il pericolo a pochi passi dalla linea di porta. Al 4’ ancora gialloneri vivaci, quando Guerreiro, imbeccato sulla sinistra, appoggia sapientemente a rimorchio per Brandt, che apre il piattone da posizione defilata ma è facile la presa per Neuer, che blocca in due tempi. Sul fronte opposto si fanno vedere per la prima volta i bavaresi: Lewandowski cerca il palo più lontano, da posizione proibitiva; Burki blocca in allungo. Sul primo vero grande assalto del Bayern al 20’, brivido per la difesa del Dortmund: Coman serve nell’area piccola Gnabry, che ha tutto il tempo di controllare il pallone e calciare a botta sicura, ma è provvidenziale il salvataggio sulla linea da parte di Piszczek, che si oppone alla conclusione dell’ex Hoffenheim a portiere battuto. Tre minuti più tardi è Coman a scaldare i guantoni di Burki, che respinge coi pugni il destro potente ma centrale del centrocampista della Nazionale francese. Dopo un quarto d’ora di sofferenza, il Borussia si fa rivedere in zona offensiva, perché Haaland vince il duello in velocità con Alaba, ma annaspa sul rientro prodigioso di Alphonso Davies, che riesce a soffiargli il pallone.

Il tiro di Goretzka, che non crea troppi problemi al portiere del Dortmund, sembra chiudere il primo tempo del Klassiker sullo 0-0. E invece, al 43’, Kimmich vede Burki leggermente fuori dai pali e s’inventa un delizioso pallonetto che inganna l’estremo difensore svizzero, che non riesce a deviare nonostante il colpo di reni. Forte del vantaggio, il Bayern orchestra le manovre a inizio ripresa e sfiora il raddoppio al 55’, quando Goretzka combina bene con Muller e scaglia un diagonale ben indirizzato all’angolino sul quale è bravo Burki a negare lo 0-2. Ma ecco che si risveglia Haaland che incrocia il mancino dall’interno dell’area e Boateng, che era scivolato, riesce a deviare da terra il pallone in corner con il braccio, che comunque era attaccato al corpo. Il Dortmund potrebbe sfruttare una punizione dal limite, ma la conclusione di Guerreiro è troppo centrale per impensierire Neuer. Thorgan Hazard sbaglia un gol clamoroso tutto solo, ma era comunque in fuorigioco. Dahoud, per poco, sorprende il portiere del Bayern con una traiettoria beffarda ma, nel frattempo, Haaland è costretto a lasciare anzitempo il campo dopo avere avvertito una fitta, a seguito di un tentativo di allungo su un tiro-cross velenoso di Hazard. A 5’ dalla fine Lewandowski colpisce in pieno il palo in contropiede, ma ormai la vittoria del Bayern non è più messa in discussione. A sei turni dalla fine del campionato tedesco, l’ottavo titolo consecutivo per i bavaresi sembra veramente ormai a un passo.