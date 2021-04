Bundesliga, il Lipsia si frega da solo: ko 2-1 a Colonia, il Bayern gioca per andare a +10  

Alla squadra di Nagelsmann non basta la rete di Haidara al 14’ e la doppietta di Hector stende i ragazzi della Red Bull. Chance di fuga per i bavaresi





Nella 30esima giornata di Bundesliga il Lipsia vede virtualmente svanire le poche chance di titolo, perché il Colonia vince a sorpresa 2-1 e torna a muovere la classifica verso la lotta salvezza. In avvio di ripresa Hector porta in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa in tuffo, ma Haidara pareggia al 14’ con un tiro all’incrocio. Decisiva quindi la doppietta del capitano al 16’: il Bayern Monaco ora può andare a +10.

COLONIA-LIPSIA 2-1

Era da nove partite che il Colonia non vinceva e per farlo ha scelto il match più complicato, stendendo a sorpresa un Lipsia che vede così limitate alla matematica le proprie chance di titolo. Dopo qualche occasione nel primo tempo, succede tutto nella ripresa: meno di un minuto dopo il rientro in campo un cross dalla sinistra di Horn scavalca Upamecano, per il colpo di testa vincente in tuffo del numero 14 dei padroni di casa, Hector. Quando il cronometro del secondo tempo segna però proprio quella cifra, i secondi in classifica riprendono sùbito il match, con Haidara a ricevere il pallone fuori area e a spedirlo sotto il sette. Pericoli finiti? Macché, trascorrono un centinaio di secondi e il capitano si ripete clamorosamente, questa volta liberato da un assist di tacco di Duda. Il Lipsia cerca quindi di risollevare le proprie sorti, ma per il Colonia i punti sono vitali per confidare nella salvezza: ogni speranza si spegne con il palo di Kluivert a tempo scaduto.