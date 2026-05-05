Bufera Insigne a Pescara, i tifosi: "Accaduto qualcosa di vergognoso, chi ha sbagliato pagherà"

05 Mag 2026 - 17:48
© Getty Images

© Getty Images

La Curva Nord del Pescara ha pubblicato un comunicato ufficiale in vista dell'ultima, e delicata, partita che i biancazzurri disputeranno venerdì contro lo Spezia. Agli abruzzesi serve un miracolo per raggiungere i play-out dopo il ko di Padova. Una sconfitta derivata anche dal rigore sbagliato da Russo che ha scatenato una vera e propria bufera. Al centro soprattutto Insigne, incolpato dal tifo di non essersi incaricato della battuta di un penalty più che delicato.

Sul tema ha detto la sua anche il tifo organizzato del Pescara dopo le parole di Sebastiani: "Partiamo subito con una precisazione doverosa: essere tifosi, essere innamorati della propria squadra non vuol dire avere il prosciutto sugli occhi - si legge -. Quello che è successo a Padova è semplicemente vergognoso, ci sarebbero mille domande da fare ma probabilmente le risposte, quelle VERE, non arriveranno mai. Noi abbiamo stretto un patto con la squadra e quando NOI diamo una parola la manteniamo a qualsiasi costo: dall'inizio del campionato abbiamo deciso di appoggiare e stare vicino ai giocatori anche nei momenti più bui e difficili perché la Serie B è un patrimonio da salvaguardare a tutti i costi e continueremo a farlo anche venerdì sera, perché NON È FINITA FIN QUANDO NON È FINITA!!".

E ancora: "Se ci sarà la pur minima speranza di raggiungere i play-out sosterremo la squadra come solo noi sappiamo fare, ma, se alla fine qualcosa non dovesse andare come speriamo, TUTTI I RESPONSABILI dovranno pagare le loro colpe per quanto successo a Padova, presentando il conto più salato che si possa presentare a chi tradisce e volta le spalle…PESCARA SIAMO NOI!“.

Ultimi video

00:23
CLIP THURAM-CALHANOGLU PREMIO BIG MATCH 04/05 SRV

Thuram scatenato: "Esiste il premio per chi vince i big match?"

03:40
Rincorsa Champions, chi sta meglio e chi è favorito: c'è una sorpresa...

Rincorsa Champions, chi sta meglio e chi è favorito: c'è una sorpresa...

00:42
Milan, Luka Modric potrebbe rientrare prima del previsto

Milan, Luka Modric potrebbe rientrare prima del previsto

00:26
Barcellona-Real Madrid: domenica 10 maggio alle 20.45 su Rete 4

Barcellona-Real Madrid: domenica 10 maggio alle 20.45 su Rete 4

01:12
Milan, senza Champions Allegri in bilico

Milan, senza Champions Allegri in bilico

01:38
Che bufera su Mbappè

Che bufera su Mbappè

02:35
Il libro di Pellegatti

Pellegatti presenta il suo libro: che nostalgia per il grande Milan

01:46
Non c'è due senza tre?

Non c'è due senza tre: quale futuro per Conte?

01:56
Vlahovic uomo Champions

La Juve si aggrappa a Vlahovic

01:48
Milan, la crisi del gol

Milan, la crisi del gol: che distacco dall'Inter

02:28
Calha e Thuram che bomber

Calha e Thuram che bomber

02:26
Scudetto made in Chivu

Inter, scudetto made in Chivu

00:28
Lazio, Sarri polemico

Lazio, Sarri polemico sul calendario

01:58
Super volata Champions

Super volata Champions: in tre per due posti

00:25
Lazio-Inter: mercoledì 13 maggio alle 21.00 su Canale 5

Lazio-Inter: mercoledì 13 maggio alle 21.00 su Canale 5

00:23
CLIP THURAM-CALHANOGLU PREMIO BIG MATCH 04/05 SRV

Thuram scatenato: "Esiste il premio per chi vince i big match?"

I più visti di Calcio

CLIP ARRIVO PULLMAN INTER A SAN SIRO PRE PARMA - SCUDETTO 03/05 SRV

Il pullman dell'Inter "travolge" il nostro inviato: delirio a San Siro

Inter-Parma 2-0: gli highlights

Inter-Parma 2-0: gli highlights

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Abbracci, cori, lacrime: Inter, le immagini più belle della festa

Abbracci, cori, lacrime: Inter, le immagini più belle della festa

Trevisani: "L'Inter deve fare due acquisti importanti"

Trevisani: "L'Inter deve fare due acquisti importanti"

Giorgio Schenone

La Repubblica: Schenone e altri club referee manager dal pm. E Rocchi parlava con dirigenti di A

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:48
Bufera Insigne a Pescara, i tifosi: "Accaduto qualcosa di vergognoso, chi ha sbagliato pagherà"
17:35
Juve, Locatelli multato per una simulazione: tifosi bianconeri infuriati sui social
16:00
Aldair incontra i tifosi al "Collect It" di Roma
15:59
Serie D, il tribunale federale rigetta l'istanza della Reggina contro il Messina
14:45
Real, Mbappé risponde alle critiche: "Impegno e lavoro sempre al top"