Bufera Insigne a Pescara, i tifosi: "Accaduto qualcosa di vergognoso, chi ha sbagliato pagherà"
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La Curva Nord del Pescara ha pubblicato un comunicato ufficiale in vista dell'ultima, e delicata, partita che i biancazzurri disputeranno venerdì contro lo Spezia. Agli abruzzesi serve un miracolo per raggiungere i play-out dopo il ko di Padova. Una sconfitta derivata anche dal rigore sbagliato da Russo che ha scatenato una vera e propria bufera. Al centro soprattutto Insigne, incolpato dal tifo di non essersi incaricato della battuta di un penalty più che delicato.
Sul tema ha detto la sua anche il tifo organizzato del Pescara dopo le parole di Sebastiani: "Partiamo subito con una precisazione doverosa: essere tifosi, essere innamorati della propria squadra non vuol dire avere il prosciutto sugli occhi - si legge -. Quello che è successo a Padova è semplicemente vergognoso, ci sarebbero mille domande da fare ma probabilmente le risposte, quelle VERE, non arriveranno mai. Noi abbiamo stretto un patto con la squadra e quando NOI diamo una parola la manteniamo a qualsiasi costo: dall'inizio del campionato abbiamo deciso di appoggiare e stare vicino ai giocatori anche nei momenti più bui e difficili perché la Serie B è un patrimonio da salvaguardare a tutti i costi e continueremo a farlo anche venerdì sera, perché NON È FINITA FIN QUANDO NON È FINITA!!".
E ancora: "Se ci sarà la pur minima speranza di raggiungere i play-out sosterremo la squadra come solo noi sappiamo fare, ma, se alla fine qualcosa non dovesse andare come speriamo, TUTTI I RESPONSABILI dovranno pagare le loro colpe per quanto successo a Padova, presentando il conto più salato che si possa presentare a chi tradisce e volta le spalle…PESCARA SIAMO NOI!“.