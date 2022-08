Bundesliga: il Lipsia frena con il Colonia, Leverkusen ko in casa, rimonta Hoffenheim

GERMANIA

Solo 2-2 per la squadra di Tedesco, il Bayer cade 2-1 contro l’Augusta, Brema e Schalke salvi all’ultimo respiro

© Getty Images Non riesce ad andare oltre il pareggio il Lipsia nella seconda giornata della Bundesliga. La squadra della Red Bull è fermata 2-2 in casa dal Colonia, ancora peggio fa il Bayer Leverkusen ko in casa 2-1 contro l’Augusta. Si salva all’ultimo minuto di recupero il Werder Brema nel 2-2 con lo Stoccarda, mentre l’Hoffenheim riesce a rimontare da 0-2 a 3-2 sul Bochum. Finiscono in pareggio Herta-Francoforte (1-1) e Schalke-Gladbach (2-2).

Vedi anche Calcio estero Bundesliga: il baby Dortmund rimonta nel finale, Friburgo ko 3-1 in casa BREMA-STOCCARDA 2-2

Il Werder Brema trema ma si salva all’ultimo secondo con lo Stoccarda. Fullkrug apre le marcature per i padroni di casa dopo appena quattro minuti, Endo ristabilisce la parità al 38’. Al 77’ Silas completa la rimonta ospite per il 2-1, ma proprio quando tutto sembra finito è Burke a salvare i suoi al 96’.

HERTHA-FRANCOFORTE 1-1

Un punto ciascuno per Hertha Berlino ed Heintracht Francoforte, reduce dalle fatiche della Supercoppa Europea. Serdar porta subito avanti la squadra di Berlino al 3’, lo stesso minuto della ripresa però Kamada firma l’1-1.

HOFFENHEIM-BOCHUM 3-2

Clamorosa rimonta dell’Hoffenheim che condanna il Bochum alla seconda sconfitta in due partite. La doppietta di Zoller in appena tre minuti, tra il 10’ e il 13’, sembra spianare la strada per gli ospiti. Baumgartner e Kabak ristabiliscono però subito la parità, poi nella ripresa Kramaric ha la possibilità di ribaltare definitivamente il risultato ma sbaglia il rigore al 59’. Poco male perché a due minuti dalla fine Dabbur cala comunque il tris per l’Hoffenheim.

LEVERKUSEN-AUGUSTA 1-2

Seconda sconfitta in due partite per un Leverkusen in crisi. E’ Jensen al quarto d’ora a portare avanti gli ospiti, la rete di Aranguiz sul finire del primo tempo vale il pareggio per il Bayer. Al minuto 82’ Hahn riporta avanti l’Augusta, l’assalto finale delle aspirine non serve a nulla.

LIPSIA-COLONIA 2-2

Altro pareggio per il Lipsia che conferma la partenza lenta in Bundesliga. Olmo porta avanti i suoi ma la rete viene annullata, ci pensa comunque Werner a siglare l’1-0 per gli uomini della Red Bull. Dietz pareggia subito i conti al 40’, a inizio ripresa però nonostante l’uomo in meno (rosso diretto a Szoboszlai) il Lipsia ripassa in vantaggio con Nkunku. Ma al 72’ la squadra di Tedesco si fa ancora male da sola e l’autogol di Gvardiol vale il 2-2.

SCHALKE-MONCHENGLADBACH 2-2

Lo Schalke si salva in casa in pieno recupero e conquista un punto prezioso in una partita non facile. E’ Zalazar al 29’ a portare in vantaggio i padroni di casa, nella ripresa però si scatenano gli ospiti e in appena sei minuti tra il 72’ e il 78’ sono Hofmann e Thuram a ribaltare completamente il risultato. Quando la vittoria sembra servita, arriva però il rigore di Bulter al 93’ a fermare il risultato sul 2-2.