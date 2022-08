Bundesliga: il baby Dortmund rimonta nel finale, Friburgo ko 3-1 in casa

GERMANIA

I giovanissimi Bynoe-Gittens e Moukoko ribaltano il vantaggio iniziale di Gregoritsch, Borussia da solo al comando

© Getty Images Il Borussia Dortmund si porta momentaneamente al comando della Bundesliga dopo la vittoria 3-1 a Friburgo nell’anticipo del venerdì della seconda giornata del campionato tedesco. I gialloneri si affidano ai giovanissimi della rosa: sono infatti le reti del 18enne Bynoe-Gittens e del 17enne Moukoko a ribaltare nel finale il vantaggio del primo tempo di Gregortisch, poi Wolf cala il definitivo tris per gli uomini di Terzic.

Il Borussia Dortmund formato “baby” conquista tre punti a Friburgo e il primo posto momentaneo della Bundesliga dopo l’anticipo della seconda giornata: 3-1 per i gialloneri. La prima occasione arriva al 22’ per gli ospiti con Modeste ma il portiere di casa è pronto a respingere di piede. Passano pochi secondi e Sallai sfiora il vantaggio per il Friburgo, sono le prove generali per quanto accade al 35’ questa volta con protagonista Gregoritsch: l’attaccante è lesto a mettere dentro di testa nell’area piccola su azione da calcio d’angolo, è 1-0 per il Friburgo. Nella ripresa stenta ad arrivare la reazione del Borussia, anzi è ancora Gregoritsch a sfiorare due volte il raddoppio tra il 70’ e il 74’. Proprio qui però arriva l’inaspettato pareggio degli uomini di Terzic, che ringraziano sia il giovanissimo Bynoe-Gittens (18 anni) alla prima rete in Bundesliga della carriera, sia il portiere avversario Flekken autore di un pasticcio clamoroso. E' la svolta della partita, all’84’ la rimonta si concretizza con un altro giovanissimo subentrato in corso, Moukoko (addirittura 17 anni), poi Wolf cala il definitivo tris all’88’. Prossima sfida per il Dortmund sabato prossimo in casa col Werder, mentre il Friburgo è atteso dalla trasferta di Stoccarda sempre sabato alle 15.30.