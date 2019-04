Bundesliga: il Dortmund tiene il passo del Bayern, 4-0 a Friburgo

21/04/2019

Fatica a trovare spazi il Dortmund nei primi 10 minuti, costretto spesso a retrocedere sugli attacchi del Friburgo. Fatto sta che al primo affondo gli ospiti passano in vantaggio: bello scambio tra Gotze, Guerreiro e Reus, con quest’ultimo che apparecchia un traversone al centro per Sancho che non deve fare altro che insaccare in rete al 12’. Undicesimo gol per lui in questo campionato. Sembrerebbe tutto facile per il Borussia, anche perché al 18’ tiro centrale di Reus viene respinto coi pugni da Schwolow con non poche difficoltà; la successiva conclusione di Wolf termina altissima sopra la traversa. Tuttavia, il Friburgo comincia a prendere coraggio nella seconda metà del primo tempo: Grifo serve Niederlechner ma Weigl salva tutto in spaccata mandando il pallone in calcio d’angolo, poi Waldschmidt impegna Burki con un sinistro apparentemente innocuo sugli sviluppi di una rimessa laterale.



A inizio ripresa Wolf riesce a fermare bene Grifo lanciato in profondità. Burki esce in maniera molto particolare ma comunque efficacie su Gunter, ma poco dopo, al 54’, Reus mette in ghiaccio la partita: altra splendida serie di passaggi tra i giocatori gialloneri, Witsel serve Guerreiro che vede il taglio di Reus il quale trafigge Schwolow con un preciso diagonale destro rasoterra nell’angolino basso. 2-0 allo Schwarzwald-Stadion e gara praticamente chiusa. Anche perché il sinistro volante di Waldschmidt e il destro di Gondorf non trovano lo specchio della porta. Così al 79’ arriva il 3-0: ottima giocata di Sancho sulla sinistra, perfetta sovrapposizione di Reus che serve il suo secondo assist del match a Gotze. Il fallo di mano in area di Stenzel permette poi ad Alcacer di siglare il definitivo 4-0 su rigore. Il Dortmund torna così ad appena un punto sotto il Bayern Monaco capolista a quattro giornate dalla fine del campionato.