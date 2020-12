Bundesliga: il Dortmund si rialza, 2-1 a Brema

GERMANIA

La dodicesima giornata di Bundesliga si apre con il riscatto del Borussia Dortmund dopo la pesante cinquina in casa contro lo Stoccarda: contro il Werder Brema, Guerreiro (12’) e Reus (79’) trascinano i gialloneri al successo dopo più di tre settimane. L’Union Berlino si vede rimontare nel finale il doppio vantaggio a Stoccarda: dopo le reti di Friedrich e Awoniyi, arriva il 2-2 firmato da Kalajdzic. Il Monchengladbach rimonta 3-3 a Francoforte. Getty Images

WERDER BREMA-BORUSSIA DORTMUND 1-2

Il Borussia Dortmund rialza la testa a Brema e ritorna, seppur provvisoriamente, al quarto posto. Guerreiro sblocca la situazione a favore dei gialloneri al 12’ sugli sviluppi una punizione dalla destra e il portoghese supera Pavlenka con un delizioso tocco di esterno sinistro col piede alzato. I padroni di casa reagiscono bene e pareggiano quasi subito i conti: Akanji perde palla in fase di preparazione, la sfera, grazie a Gebre Selassie e Eggestein, arriva al limite dell’area a Mohwald, che lascia partire un missile dalla distanza con il collo interno destro che s’infila nell’angolino basso. Burki è battuto e al 28’ il risultato è 1-1. A questo punto la partita vive sul filo dell’equilibrio, con buone occasioni da una parte e dall’altra. Tuttavia, a 11’ dalla fine, arriva la svolta: Pavlenka commette ingenuamente fallo su Akanji e il rigore diventa inevitabile a favore del Dortmund. Lo stesso portiere del Werder ipnotizza Reus, che però è il più lesto di tutti a ribadire in rete.

STOCCARDA-UNION BERLINO 2-2

La sfida tra due delle formazioni che stanno sorprendendo maggiormente nel campionato tedesco (come dimostrano le belle partite di tre giorni fa rispettivamente contro Dortmund e Bayern) termina in parità. Con un pizzico di rammarico per l’Union Berlino, che stava vincendo 2-0 a Stoccarda a 5’ dalla fine. Al 4’ Friedrich porta in vantaggio la formazione capitolina: Trimmel prende nella metà campo avversaria e s’invola sulla sinistra, l’ex Schalke prevale nel duello aereo contro Mavropanos, stacca alla perfezione e manda la sfera nell’angolo più lontano. Kobel si allunga, ma invano. La squadra allenata da Fischer comanda le operazioni del gioco: Becker sfiora il raddoppio in un paio di circostanze. Sul fronte opposto Gonzalez colpisce la traversa, ma al 78’ l’Union sembra chiudere la gara: questa volta a colpire di testa è Awoniyi sul cross dalla sinistra di Lenz. Nonostante tutto questo, però, il ciclone Kalajdzic si abbatte sugli ospiti con un fulmineo 2-2 tra l’85’ e il 90’. Sul definitivo 2-2 il Var non ravvisa un possibile tocco di mano dell’austriaco e la rete viene convalidata.

EINTRACHT FRANCOFORTE-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 3-3

Spettacolare 3-3 tra Eintracht Francoforte e Monchengladbach, con i primi che vengono beffati allo scadere nonostante un doppio vantaggio. Stindl porta in vantaggio la formazione ospite al 14’ direttamente su una punizione ben eseguita e sulla quale nulla può Trapp. I padroni di casa, però, riescono a ribaltare il risultato nel giro di un paio di minuti grazie alla doppietta di André Silva: l’ex attaccante del Milan prima trasforma il rigore concesso per un fallo di mano di Laimer, poi concretizza in rete un ottimo suggerimento di Barkok. Il Borussia va in confusione e subisce il tris proprio con l’autore dell’assist del 2-1, questa volta servito da André Silva. Gli uomini di Rose sembrerebbero ormai spacciati, ma in pieno recupero Stindl firma la tripletta personale che vale il 3-3; prima su rigore (fallo di Barkok) e poi con un colpo di testa vincente.

HERTHA BERLINO-MAGONZA 0-0

Hertha Berlino e Magonza non ci concedono un solo tiro in porta in tutta la partita e, dopo 90 minuti non proprio esaltanti, si portano a casa un punto ciascuno in classifica, che serve più ai padroni di casa, visto che gli ospiti rimangono in penultima posizione. L’Hertha parte decisamente bene nel primo tempo, schiacciando a più riprese gli avversari nella loro metà campo e con un largo possesso di palla a favore. Il Magonza si dimostra comunque compatto e sfiora il gol nell’unica occasione del match: al 40’, un tiro insidioso di Barreiro finisce in pieno contro la traversa. Termina comunque 0-0 all’Olympiastadion.

