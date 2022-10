Bundesliga: Il Dortmund pareggia all’ultimo con il Bayern, Eintracht ko a sorpresa

GERMANIA

I bavaresi vengono recuperati nel finale dai gialloneri di Terzic mentre la squadra di Francoforte cade a Bochum. Poker per il Leverkusen

© Getty Images Il big match della nona giornata di Bundesliga finisce con un incredibile 2-2 tra Bayern e Borussia Dortmund: alle reti di Goretzka al 33' e Sane al 53’, rispondono al 75’ Moukoko e Modeste al 95’. In testa quindi rimangono Union Berlino e Friburgo. Sorride invece Xabi Alonso che, al debutto, schiaccia 4-0 lo Schalke 04. L’Eintracht cade 3-0 con il Bochum. Pareggiano Wolfsburg e Lipsia, che non vanno oltre l’1-1 sui campi di Augsburg e Mainz.

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 2-2

Il Bayern Monaco si fa rimontare nel finale dal Borussia Dortmund: il risultato dice 2-2. In questo big match partono bene i padroni di casa che si rendono pericolosi con Emre Can e al 31’ con Guerreiro. Il tiro verso il sette dell’attaccante giallonero trova la riposta di Manuel Neuer. Ecco che nel miglior momento del Dortmund é Goretzka a portare in vantaggio al primo tiro la formazione di Nagelsmann. Al 33’ sblocca la partita con un tiro nell’angolino basso di sinistra. Nella ripresa al Signal Iduna Park i padroni di casa sfiorano il pari con il tiro di Wolf, ma ancora una volta Neuer è attento. I campioni di Germania hanno l’occasione di raddoppiare con Mane che di testa, lasciato solo, non mira la porta. Raddoppio che arriva poco dopo, al 53’, con un tiro dalla distanza di Sane. Il Dortmund non molla e accorcia le distanze al 75’: Moukoko a tu per tu con il portiere bavarese non sbaglia. A sei minuti dal termine Modeste ha l’occasione per pareggiare: il giocatore giallonero sbaglia e colpisce da distanza ravvicinata in pieno Neuer. Ecco che, nel finale i campioni di Germania rimangono in dieci, e ne approfitta il Dortmund che al 95’ pareggia di testa la palla a porta sguarnita con Modeste, che si rifà dell’errore precedente. Finisce con un punto a testa al Signal Iduna Park.

MAINZ-LIPSIA 1-1

Il Mainz viene recuperato nel finale e fa 1-1 con il Lipsia. Il match alla Mewa Arena parte in perfetto equilibrio e si sblocca solo nel finale del primo tempo, quando al 45’ Ingarvtsen porta in vantaggio i padroni di casa. Si va al riposo con la formazione di Svensson in avanti 1-0. Al rientro in campo, la squadra di Rose va a caccia del pari. Ma la difesa del Mainz é attenta. Ecco che Nkunku con un colpo di testa trova l’angolo vincente all’80’ e pareggia. Al triplice fischio entrambe le squadre si portano a casa un punto.

BAYER LEVERKUSEN-SCHALKE 04 4-0

Al debutto in panchina Xabi Alonso vince con il suo Bayer Leverkusen grazie a un secco 3-0 ai danni dello Shalke 04. Tre punti fondamentali per il Bayer che trova, così, la seconda vittoria in questo campionato. Partono meglio i padroni di casa che trovano il vantaggio al 38’ del primo tempo con Diaby. Non passano nemmeno tre minuti che arriva il raddoppio per il Leverkusen con la rete di Frimpong. Ecco che il match cambia ancora a inizio ripresa: al 53’ Frimpong firma la sua doppietta personale. 3-0 per il Bayer. Shalke che non riesce a reagire e nel finale Paulinho sigla il poker per i padroni di casa.

AUGSBURG-WOLFSBURG 1-1

Finisce in parità, invece, Augsburg-Wolfsburg. Gli ospiti si portano avanti grazie al gol di Gerhardt al 27’, ma al 55’ Gumny piomba per primo su un pallone vagante e mette a segno il definitivo pareggio. Un punto che accontenta di più gli ospiti del Wolfsburg che salgono a 9 punti. L’Augsburg sale momentaneamente al nono posto.

BOCHUM-EINTRACHT FRANCOFORTE 3-0

La principale sorpresa della nona giornata di Bundesliga arriva da Bochum. Dove i padroni di casa battono con un secco 3-0 l’Eintracht Francoforte. Un primo tempo in cui regna l’equilibrio tra le due formazioni. La gara si sblocca nella ripresa, quando in campo sono i padroni di casa a gestire il gioco: al 71’ Hofmann porta in vantaggio il Bochum. Il finale è al cardiopalma. All’87’ Ndicka causa il raddoppio dei padroni di casa com un l’autogol e Forster al 91’ firma il tris. Prima vittoria stagionale per il Bochum.