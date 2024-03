Bundesliga: il Bayern c’è e avvisa il Leverkusen, 8-1 al Mainz! Ok anche il Lipsia

GERMANIA

I bavaresi tornano al successo spazzando via gli Zerocinque, Kane protagonista con una tripletta: 2-0 dei Bullen sul Darmstadt

© Getty Images Nella 25a giornata di Bundesliga il Bayern Monaco torna al successo travolgendo 8-1 il Mainz: il grande protagonista di giornata è Harry Kane, autore di una tripletta (e un assist). Di Goretzka (doppietta), Musiala, Muller e Gnabry le altre marcature bavaresi. Vincono in casa anche il Lipsia (2-0 sul Darmstadt grazie all’autorete di Isherwood e a Baumgartner) e l’Augsburg (1-0 sull’Heidenheim). Pazzo 3-3 tra Borussia Mönchengladbach e Colonia.

BAYERN MONACO-MAINZ 8-1

Successo larghissimo del Bayern Monaco, che torna alla vittoria in campionato spazzando via il Mainz 8-1. Ottimo avvio dei padroni di casa, che iniziano subito a spingere forte alla ricerca del vantaggio. Poco prima del quarto d’ora ecco che arriva l’1-0, con Musiala che inventa per il solito Harry Kane. Cinque minuti più tardi Tuchel perde Davies per infortunio, ma qualche istante più tardi si consola con il raddoppio di Leon Goretzka. Dopo il 2-0 gli ospiti iniziano piano piano a reagire, e alla mezzora Amiri riesce a firmare il 2-1, facendo riemergere le incertezze dei bavaresi. Nel lungo recupero del primo tempo (causato da un controllo al Var per un calcio di rigore poi annullato ai bavaresi) il Bayern riesce a calare il tris, nel settimo minuto aggiuntivo e a pochi istanti dall’intervallo: i due marcatori precedenti Goretzka e Kane tornano protagonisti, con il centrocampista tedesco che apparecchia per l’attaccante inglese: doppietta personale che vale il 3-1 al duplice fischio. In avvio di ripresa la squadra di Tuchel cala il poker, mettendo di fatto in cassaforte il risultato con l’eterno Thomas Muller. Dopo l’ora di gioco il Bayern inizia a dilagare, segnando altri tre gol nel giro di nove minuti: al 61’ Kane diventa assist-man e rifinisce per il 5-1 di Musiala, tornando poi a segnare al 70’ per realizzare l’ennesima tripletta della sua carriera (che vale il 7-1). Pochi istanti prima invece il 6-1 di Gnabry, che si iscrive al tabellino dei marcatori grazie al secondo assist della gara di Goretzka. Il centrocampista tedesco corona la sua partita straordinaria con la sua personale doppietta, che arriva al 92’ su assist di Kimmich e vale l’8-1 finale. Il Bayern Monaco sale a 57 punti, ora a -7 dal Leverkusen impegnato domani.

RB LIPSIA-DARMSTADT 2-0

Tutto facile per il Lipsia, che supera 2-0 il Darmstadt tra le mura casalinghe. I padroni di casa indirizzano la partita fin dalle primissime battute: pronti via e al terzo minuto di gioco arriva l’1-0, grazie all’autorete di Isherwood sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I Bullen dominano in lungo e in largo nel primo tempo, con Openda, Elmas e Simons che sfiorano il raddoppio a più riprese. Gli ospiti reggono difensivamente, e rientrano negli spogliatoi in svantaggio di una sola rete. In avvio di secondo tempo Marco Rose sostituisce Elmas con Baumgartner, mossa che si rivela più che azzeccata dopo soli cinque minuti: al 50’ è proprio il centrocampista austriaco a firmare il raddoppio per il Lipsia, sull’assist del connazionale Schlager. Nei restanti minuti i Bullen gestiscono comodamente il doppio vantaggio, con gli uomini di Lieberknecht che non riescono quasi mai ad impensierire gli avversari. Vince il Lipsia 2-0 e sale a 46 punti, al quarto posto e a -7 dallo Stoccarda terzo. Ancora ultimo il Darmstadt, a quota 13 punti.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-COLONIA 3-3

Pazzo 3-3 tra Borussia Mönchengladbach e Colonia. I padroni di casa vogliono da subito imporre il loro ritmo alla partita, ma al 7’ sono i biancorossi a stappare la partita: assist di Kainz per Alidou, che chiude sul secondo palo ed insacca l’1-0. La gara si innervosisce dopo la prima rete, con svariati cartellini gialli da una parte e dall’altra. Poco dopo la mezzora di gioco il Borussia riesce a riportare l’incontro in equilibrio, grazie all’invenzione di Neuhaus per l’1-1 di Honorat. I bianconeri spingono forte poco prima dell’intervallo, ma i primi quarantacinque minuti terminano in parità. L’avvio della ripresa è molto simile al primo tempo, con Alidou che segna la sua doppietta personale al 64’ per riportare il Colonia in vantaggio. Gli uomini di Seoane non ci stanno, e dal 70’ iniziano i tre minuti magici di Hack: l’attaccante esterno tedesco entra in campo da subentrato, segna il pareggio al primo tocco di palla e poi riesce addirittura a segnare il 3-2, con la doppietta personale nel giro di meno di centottanta secondi. Partita finita? Altroché: al 79’ Downs cala il tris anche per la squadra di Schultz, che vale il 3-3 a dieci minuti dalla fine. Nel finale gli ospiti rischiano di fare il colpaccio con l’ennesimo ribaltone del match, ma al triplice fischio il risultato è in parità. Finisce 3-3, un punto per parte: il Mönchengladbach è dodicesimo, a 27 punti, mentre il Colonia non si muove dalla sedicesima posizione, nello slot play-out a 18 punti.

AUGSBURG-HEIDENHEIM 1-0

Vittoria di misura per l’Augsburg, 1-0 in casa contro l’Heidenheim. La squadra di Thorup comincia molto forte, gestendo il possesso palla e imponendo il proprio ritmo. Con il passare dei minuti gli ospiti spostano l’inerzia dalla loro parte, ma nel loro miglior momento dei primi quarantacinque minuti, ecco che la squadra di Augusta colpisce: al 22’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gouweleeuw riesce ad insaccare l’1-0 con la zampata di sinistro. Dopo la rete del vantaggio i padroni di casa appaiono molto più sicuri in campo, e gestiscono senza problemi il gol di scarto fino all’intervallo. Nei successivi quarantacinque minuti i ritmi calano drasticamente: gli uomini di Schmidt faticano a trovare le forze per avviare il forcing finale, con la partita che tramonta sull’1-0 senza ulteriori emozioni. Vince l’Augsburg e sale a 32 punti in classifica, all’ottavo posto. Fermo a quota 28 l’Heidenheim, undicesimo in classifica.

