Bundesliga: c'è il sì dei Lander tedeschi alla ripresa

A META' O FINE MAGGIO

In vista della riunione con la cancelliera, Angela Merkel, in programma giovedì, in cui si deciderà il futuro del calcio tedesco, arriva un primo sì alla ripresa della Bundesliga, da metà o al massimo fine maggio, dai ministri dello sport dei 16 Lander federali, che in un documento congiunto hanno scritto che "è giustificabile che il calcio torni a giocare in stadi vuoti, creando e facendo rispettare le più rigorose condizioni igieniche e mediche".

Mentre la Francia ha definitivamente cancellato la stagione di Ligue 1 e Ligue 2 e nonostante sia in salita l'indice di contagio da coronavirus (per la prima volta da marzo una persona ne contagia un'altra), in Germania tirano dritti per la loro strada e dalla politica locale arriva l'ok per far ripartire la Bundesliga. Ora la palla passa al Governo, che giovedì deciderà quando far tornare in campo le squadre. La scorsa settimana, la German Football League (DFL) aveva annunciato di essere pronta a riprendere dal 9 maggio. Forse troppo presto, ma nel giro di qualche settimana si tornerà a giocare a porte chiuse per finire la stagione e salvare il mondo del pallone.