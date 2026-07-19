Il corpo del giornalista sportivo Luca Esposito trovato carbonizzato in un campo

Una vicenda terribile, dai contorni incerti e inquietanti, scuote il mondo del giornalismo sportivo campano e non solo. Un cadavere carbonizzato è stato recuperato la scorsa notte a Eboli, in provincia di Salerno, durante le attività di spegnimento di un incendio in una strada privata. Il corpo, rinvenuto tra le sterpaglie bruciate, era inizialmente del tutto irriconoscibile, tanto da non permettere nemmeno di stabilirne il sesso.
Poi la svolta nelle indagini, coordinate dalla Procura di Salerno guidata da Raffaele Cantone: il ritrovamento nelle vicinanze di una vettura vuota ha fatto scattare i controlli. L'auto è intestata a Luigi Esposito, 53 anni, le cui tracce si erano perse nelle ore precedenti. Pur in attesa dell'esame del Dna e dell'autopsia, gli inquirenti non sembrano avere dubbi: la vittima è lui.
All'anagrafe Luigi, ma per tutti e da sempre "Luca", Esposito era un volto notissimo del giornalismo sportivo locale. Direttore del sito specializzato Tuttosalernitana.com, collaborava da anni con il quotidiano La Città di Salerno e con l'emittente televisiva Ottochannel. Una vita divisa tra la passione per lo sport e il suo lavoro principale come dipendente dell'Arpac (l'Agenzia Regionale per l'Ambiente) di Avellino, forte di una doppia laurea in biologia e in lettere.
La dinamica emersa nelle ultime ore è da brividi: non si è trattato di un incidente. Luca Esposito sarebbe stato ucciso a colpi di pistola (i Carabinieri avrebbero infatti recuperato alcuni bossoli sul luogo del delitto) e successivamente dato alle fiamme nel tentativo di distruggere ogni traccia. Il rogo si è poi propagato alla vegetazione circostante, attirando i Vigili del Fuoco che hanno fatto la macabra scoperta.
I Carabinieri e la Procura lavorano a ritmo serrato e nel massimo riserbo. Nessuna pista viene esclusa: gli investigatori scavano nella vita privata e professionale dell'uomo per cercare di dare un nome ai killer e, soprattutto, per capire il movente di un'esecuzione così brutale.