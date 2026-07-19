Il corpo del giornalista sportivo Luca Esposito trovato carbonizzato in un campo

La dinamica emersa nelle ultime ore è da brividi: non si è trattato di un incidente. Luca Esposito sarebbe stato ucciso a colpi di pistola (i Carabinieri avrebbero infatti recuperato alcuni bossoli sul luogo del delitto) e successivamente dato alle fiamme nel tentativo di distruggere ogni traccia. Il rogo si è poi propagato alla vegetazione circostante, attirando i Vigili del Fuoco che hanno fatto la macabra scoperta.