Boateng, esordio da sogno col Besiktas: gol capolavoro di tacco

Kevin Prince Boateng ha già dimenticato Firenze (e le polemiche che sono seguite al suo addio ai viola) e nella prima gara della sua nuova avventura turca con la maglia del Besiktas ha lasciato subito il segno dando prova delle sua grandi qualità. Nella sfida contro il Gaziantep, vinta 3-0 dal Besiktas, il Boa ha segnato infatti il gol del 2-0 dopo 25' dal suo ingresso in campo ad inizio secondo tempo e lo ha fatto con un bellissimo colpo di tacco. Un debutto davvero da sogno per l'attaccante ex Fiorentina.